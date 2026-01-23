“La justicia aún no llega”: Viuda de Bernardo Bravo habla sobre la captura de “El Botox” y reconoce a autoridades

En entrevista con Carlos Loret de Mola la viuda del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo, Amelí Gissel Navarro Lepe dijo que “la justica aún no llega” pero que la detención de “El Botox” es un paso importante y reconoció el actuar de las instituciones y autoridades.

“Debo reconocer que estas acciones, esta captura que sucedió el día de ayer, pues es un paso importante en el proceso para el esclarecimiento del caso. En realidad, es un paso, un avance hacia obtener respuestas, a obtener una justicia”. — Amelí Gissel Navarro Lepe, viuda de Bernardo Bravo

¿Qué implica la detención de “El Botox” en el caso?

Navarro Lepe mencionó que la captura de “El Botox” es el inicio del proceso y se tienen que deslindar responsabilidades, investigar de manera reforzada y con debida diligencia los hechos acontecidos para obtener respuestas y como víctima una justicia integral con acciones de reparación y medidas de no repetición porque lo sucedido no debió pasar, “ni con Bernardo, ni con ninguna otra persona”.

“Como víctima en el proceso, pues lo que tengo es un acto inicial, que es una detención, pero pues corresponde a ellos dar el seguimiento debido, las acciones correspondientes. Confío e instó también a las autoridades en que esto se ejecute con la diligencia reforzada que el caso amerita para poder obtener justicia para Bernardo, porque es lo menos que corresponde… En cuanto al proceso, considero que apenas va iniciando”. — Amelí Gissel Navarro Lepe, viuda de Bernardo Bravo

¿Cuál es la situación de violencia y extorsión en Michoacán?

Sobre la situación de violencia e inseguridad en Michoacán y el plan de la presidenta Claudia Sheuinbaum señaló que es respetuosa con las instituciones y parafraseando las palabras de su esposo dijo que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y que confía en las autoridades, sin embargo, tiene experiencia y conocimiento de lo que le toca a cada uno.

Al ser cuestionada sobre si continúa la extorsión a limoneros dijo que desconoce esa información y puntualizó que las causas estructurales y sistemáticas de la extorsión es un hecho público y notorio, “mi esposo lo manifestó varias veces”, cada autoridad deberá atender lo que le corresponda, “su caso exige atención a las causas”.

La esposa de Bernardo Bravo dio a conocer que ha tenido algunas llamadas directas con las autoridades, está pendiente del procedimiento y las acciones correspondientes para obtener justicia para su esposo.

