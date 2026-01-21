INEGI: la Ciudad de México se mantiene fuera del bloque de estados más exportadores, con solo el 0.7% de todo el país

La Ciudad de México mantiene un peso marginal en las exportaciones nacionales de mercancías, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el tercer trimestre de 2025, la capital del país registró exportaciones por 993.1 millones de dólares, cifra que la colocó en el lugar 19 entre las 32 entidades federativas.

La información forma parte del reporte trimestral de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), donde se detalla que la participación de la CDMX en el total nacional fue de apenas 0.7%, muy por debajo de los estados con vocación industrial y manufacturera que encabezan el comercio exterior del país .

En términos de variación, las exportaciones capitalinas mostraron un avance trimestral de 4.1% frente al segundo trimestre del año; sin embargo, en la comparación anual se observó una caída de 5.2% respecto al mismo periodo de 2024, lo que refleja una contracción en el balance interanual .

El desglose sectorial muestra una fuerte concentración: 99.5% de las exportaciones de la Ciudad de México corresponden al sector manufacturero. Dentro de ese rubro, la industria química concentra cerca de la mitad del valor exportado, seguida por la fabricación de accesorios eléctricos, equipo de generación de energía, productos de plástico y hule, así como alimentos procesados, según los datos oficiales del INEGI.

Especialistas y organismos empresariales han señalado que este comportamiento responde, en parte, a la estructura económica de la capital, orientada principalmente a los servicios, actividades corporativas y economía creativa, sectores que no se reflejan de manera directa en las estadísticas tradicionales de exportación de mercancías. No obstante, también han advertido que la alta concentración en pocos sectores industriales limita el margen de crecimiento del comercio exterior local .

A nivel nacional, las exportaciones continúan dominadas por entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Guanajuato, que concentran una proporción significativa del total gracias a su integración en cadenas globales de manufactura, de acuerdo con cifras del propio INEGI y análisis económicos recientes.

Los datos confirman que, aunque la Ciudad de México es uno de los principales motores económicos del país en términos de Producto Interno Bruto, su papel en la exportación de bienes sigue siendo secundario frente a los polos industriales del norte y el Bajío, una diferencia que se mantiene en los registros más recientes del comercio exterior mexicano .