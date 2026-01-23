Detención de “El Botox” es buena noticia, pero insuficiente; ojalá lo lleven a EU: Guadalupe Mora

Guadalupe Mora celebró la detención El Botox, presunto asesino de Bernardo Bravo, pero pidió a autoridades detener a más extorsionadores en Michoacán.

El fundador de los Grupos de Autodefensas en Michoacán, Guadalupe Mora, celebró la detención El Botox, identificado como presunto asesino del líder limonero Bernardo Bravo, aunque advirtió que la captura no es suficiente para frenar la violencia y la extorsión en la entidad.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Mora señaló que “hay muchos que nos están haciendo daño en Michoacán”, por lo que llamó a las autoridades a “echarle ganas” y continuar con las detenciones de los criminales que siguen operando en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de “El Botox” dará indicios para desmantelar grupo criminal de la región: Alfredo Ramírez Bedolla

"Ojalá así como le echaron ganas para detener a #ElBotox, ojalá así le echaran ganas para detener a los demás. Hay muchos todavía que nos están haciendo mucho daño aquí en Michoacán, principalmente en Tierra caliente", Guadalupe Mora, productor de limón en #Michoacán.



🎙️… pic.twitter.com/9Mqddr7UzJ — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 23, 2026

¿Qué dijo Guadalupe Mora sobre la detención de El Botox?

El líder de autodefensas agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a las autoridades locales, por la aprehensión de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”. Además, expresó su deseo de que el detenido sea extraditado: “ojalá se lo lleven a Estados Unidos”.

Mora recordó que este personaje y otros grupos criminales afectaban gravemente a los productores de limón, ya que Bernardo Bravo “les estaba estorbando” por oponerse a las extorsiones.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo fuerte operativo, “El Botox” llega a la FEMDO; ¿De qué se le acusa?

¿Cómo opera la extorsión contra productores de limón en Michoacán?

Guadalupe Mora denunció que la extorsión continúa en distintas zonas del estado, donde los criminales se comunican directamente con empacadores para exigirles cuotas. “Le quitas dos pesos por kilo y me los mandas”, relatan los productores.

Explicó que, aunque el kilo de limón puede venderse entre 4 y 5 pesos, en algunos momentos alcanza precios de hasta 10 o 12 pesos, lo que permite a los extorsionadores obtener millones de pesos. “Se llevan millones de pesos los cabrones, uno nomás está trabajando para ellos”, lamentó.