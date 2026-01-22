Transporte gratis en Morelos: Cuándo entregan las tarjetas para los adultos mayores este 2026

El Gobierno de Morelos avanza en un proyecto para que las personas adultas mayores de 60 años puedan viajar sin pagar el pasaje en el transporte público estatal durante 2026. La iniciativa, aún en etapa de planeación, busca facilitar la movilidad de este sector con una tarjeta electrónica de movilidad gratuita, confirmó la Coordinación General de Movilidad y Transporte del estado.

Este subsidio entrará en vigor una vez que se concluya un padrón oficial de beneficiarios, integrado por los ciudadanos de la tercera edad que residan en Morelos y cumplan con los requisitos que define la administración estatal. La idea es garantizar que los adultos mayores puedan realizar sus actividades diarias —como acudir a citas médicas, comprar alimentos o visitar a familiares— sin costo adicional por el pasaje.

Cómo será la tarjeta gratuita para adultos mayores en Morelos

El esquema consiste en entregar a cada adulto mayor una tarjeta electrónica que permita usar el transporte público sin pagar pasaje una vez que se active el programa. Las autoridades estatales trabajan con la Secretaría del Bienestar y otras instancias para definir los criterios de elegibilidad, la forma de emisión y cómo se validará el derecho al beneficio.

Aunque los detalles finales aún no se han publicado en la gaceta oficial de Morelos, los responsables del proyecto adelantaron que la tarjeta funcionará a través de lectores electrónicos en unidades de transporte, lo que permitirá un registro transparente de los viajes realizados por cada beneficiario. Los recursos para este subsidio saldrán de los ahorros generados por la digitalización de otros servicios públicos, como la tarjeta de circulación digital.

Actualmente, algunos adultos mayores ya pueden viajar con 50% de descuento presentando la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Sin embargo, una vez que se oficialice la nueva tarjeta estatal, ese descuento podría convertirse en 100% de gratuidad para quienes estén incluidos en el padrón.