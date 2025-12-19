Autos con placas de Morelos: cambios y restricciones para poder circular en CDMX para 2026

Las autoridades capitalinas han enfocado el cambio en materia fiscal, no en operativos de tránsito o movilidad. Semovi

¿Qué pasará en 2026 con los autos que tienen placas de Morelos y circulan en la CDMX? En medio de la discusión sobre tenencia, registro vehicular y movilidad, el Gobierno capitalino anunció cambios importantes dentro del Paquete Económico 2026, que han generado dudas entre automovilistas que transitan diariamente por la capital.

La clave está en el subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, un beneficio que no se actualizaba desde hace más de una década. De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton Falcón, el monto máximo del valor factura para acceder al subsidio aumentará de 250 mil a 638 mil pesos.

Este ajuste busca hacer más atractivo emplacar vehículos en la Ciudad de México, pero —y esto es fundamental— no implica nuevas restricciones automáticas para quienes circulan con placas de Morelos u otras entidades. Es decir, no se anunció una prohibición ni sanción directa para los autos foráneos por este cambio fiscal.

El funcionario explicó que el objetivo es actualizar un esquema que había quedado desfasado frente al valor real de los vehículos actuales, incentivando el registro local y fortaleciendo la recaudación sin afectar la movilidad diaria de quienes transitan en la capital.

¿Qué dice el decreto y cómo se aplica?

La actualización fue publicada como decreto de iniciativa, donde se detallan los nuevos criterios para acceder al subsidio de tenencia:

El valor del vehículo , incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , no deberá exceder los 638,000 pesos .

, incluyendo el , . En el caso de motocicletas, el valor máximo permitido será de 250,000 pesos.

Estos lineamientos aplican exclusivamente para quienes buscan registrar o mantener su vehículo emplacado en la CDMX y acceder al subsidio, no para quienes ya cuentan con placas de Morelos y solo circulan en la ciudad.

¿Habrá restricciones para placas de Morelos en 2026?

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial que limite la circulación de autos con placas de Morelos en la CDMX por este motivo. Las autoridades capitalinas han enfocado el cambio en materia fiscal, no en operativos de tránsito o movilidad.

Sin embargo, expertos recomiendan mantenerse informados, ya que las políticas de movilidad y recaudación pueden seguir ajustándose conforme avance el año y se definan reglas secundarias del Paquete Económico 2026.