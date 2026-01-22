Sirat nominada al Oscar 2026: ¿De qué trata la película española y dónde y cuándo se puede ver en México?

La película española Sirat, dirigida por Óliver Laxe, logró dos nominaciones en los Premios Oscar 2026, un hito para el cine español en la gala más importante de Hollywood. La cinta competirá en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, confirmando su alcance artístico y técnico a nivel mundial.

Sirat es una historia intensa y emotiva que mezcla drama familiar con un ambiente surrealista. La trama sigue a un padre, Luis (Sergi López), y a su hijo Esteban (Bruno Núñez), quienes se internan en el desierto del sur de Marruecos tras la desaparición de Mar, la hija mayor, en una fiesta rave. Lo que inicia como una búsqueda desesperada se transforma en un viaje de introspección, supervivencia y conexión humana en medio de vastos paisajes naturales.

La película ha sido celebrada en festivales internacionales, incluida su premiación con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025, y ha generado reconocimiento crítico por su estilo narrativo singular y su atmósfera visual potente. Sirat no solo conquista por su historia, sino también por la forma en que fusiona elementos culturales, musicales y sociales en una experiencia cinematográfica singular.

Dónde y cuándo ver Sirat en México (22–25 de enero)

Sirat se estrenó en cines comerciales de México el 22 de enero de 2026, distribuida por Zima Entertainment y se proyectará durante el fin de semana del jueves 22 al domingo 25 de enero.

Salas confirmadas:

Cinemex Reforma 222 – Jueves 22: 19:00 / Viernes: 16:30, 20:00 / Sábado-Domingo: 13:30, 18:30

Por qué Sirat es imprescindible esta temporada

La doble nominación a los Oscar (Mejor Película Internacional y Mejor Sonido) sitúa a Sirat como una de las películas más relevantes del año, uniendo dramaturgia profunda, paisajes hipnóticos y una banda sonora evocadora que acompaña ese viaje emocional.

Más allá de su narrativa apasionante, su presencia en los Oscar pone en alto el cine español contemporáneo y confirma que Sirat es una experiencia cinematográfica que merece verse en pantalla grande.