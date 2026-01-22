Sinners se corona con la película más nominada en la historia de los Oscars

Las revelaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas quedó grabada como un momento histórico para los galardones más prestigiosos del séptimo arte, tras un 2025 controversial, parece que la Academia corrió su camino. Sinners, la más reciente cinta de Ryan Coogler, obtuvo este jueves 16 nominaciones al Oscar, un registro sin precedentes que deja atrás la marca histórica de 14 nominaciones.

Sinners y sus 16 nominaciones, un récord absoluto.

La producción no solo se posiciona como una de las principales contendientes a mejor película, sino que también aparece nominada en dirección, guion original y actuaciones, incluyendo la doble interpretación protagónica de Michael B. Jordan, además de actriz y actor de reparto. A esto se suma su presencia en la totalidad de los rubros técnicos, desde cinematografía hasta efectos visuales. La música también fue distinguida, con la canción “I Lied to You” entre las seleccionadas.

Los miembros votantes de la Academia colmaron de reconocimientos al filme superando el tope de 14 nominaciones que durante décadas compartieron All About Eve, Titanic y La La Land.

Un hito importante para su comunidad

Más allá del impacto numérico, Ryan Coogler alcanza un logro significativo al convertirse en el segundo cineasta afrodescendiente en recibir, en un mismo año, nominaciones como productor, director y guionista original. El antecedente inmediato es Jordan Peele, por Get Out y anterioremente Spike Lee, quien lo consiguió con BlacKkKlansman .

El realizador de “Black Panther” suma otro reconocimiento a su carrera: es el segundo productor en obtener dos nominaciones a mejor película, tras su participación previa con Judas and the Black Messiah (2020). Hasta ahora, únicamente Jordan Peele había logrado esa doble presencia con Get Out y BlacKkKlansman.

¿De que trata la película?

Sinners sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal tras la Primera Guerra Mundial con la intención de comenzar una nueva etapa, pero se enfrentan a una amenaza oscura que los aguarda desde su llegada.

Descubren que un mal sobrenatural los espera, manifestado como vampiros atraídos por una antigua leyenda de música blues y pactos con el diablo que se convierte en un arma de resistencia contra el mal y el racismo de la época, desatando una lucha por la supervivencia que mezcla drama familiar con horror gótico y reinventado el western américano.

La película critica las injusticias raciales en el sur de EE. UU. en la década de los 30 y el estrés postraumático veterano, mostrando cómo la comunidad de color es marginada y despojada de su cultura y sustento, una situación que los vampiros explotan. Explora el peso del pasado y la importancia de la cultura afroamericana, contrastando la asimilación forzada con la preservación de la identidad a través de la música.

El blues es un vehículo de liberación, resistencia y conexión con su cultura e historia, chocando con la religión católica.Se muestra el conflicto entre la fe religiosa impuesta del sur y el deseo de expresión artística de los jóvenes, representado en la relación del predicador con Sammie Los vampiros son metáforas de la opresión histórica y la codicia insaciable que despoja a los músicos de sus ganancias, además del vampirismo cultural, y el menos oprimido dominando al más oprimido con los irlandeses hacia los afroamericanos.

Rércords, récords, y más récords

La lista de hitos continúa. Zinzi Coogler, productora del filme y esposa del director, se convierte en la primera productora de origen filipino y en la tercera mujer negra nominada a mejor película. Además, la pareja marca un precedente al ser el primer matrimonio negro en competir conjuntamente en esta categoría.

Otra figura histórica es Autumn Durald Arkapaw, quien logró convertirse en la primera mujer filipina nominada en el rubro de mejor fotografía. En diseño de producción, Hannah Beachler mantiene su condición única como la única mujer de color reconocida en esta categoría, sumando su segunda nominación tras su triunfo con Black Panther.

El vestuario vuelve a llevar el sello de Ruth E. Carter. Con cinco nominaciones acumuladas, Carter se posiciona como la mujer negra con mayor cantidad de candidaturas en la historia de los Oscar, superando a la actriz ganadora Viola Davis. Entre los creativos afrodescendientes, solo Denzel Washington (nueve) y Quincy Jones (siete) registran más menciones.

Todas las nominaciones

Principales: Mejor Película, Dirección (Ryan Coogler), Actor (Michael B. Jordan), Actor de Reparto (Delroy Lindo) y Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku).

Técnicas: Guion Original, Fotografía, Montaje, Diseño de Producción, Vestuario, Sonido, Efectos Visuales, Maquillaje, Música Original, Canción Original y Casting (categoría que debuta este año).

El reconocimiento al guion original también inscribe a Coogler en una línea histórica que se remonta a 1972, cuando Suzanne de Passe fue la primera guionista afroestadounidense nominada por Lady Sings the Blues. Desde entonces, solo un número reducido ha llegado a esta instancia, y únicamente Jordan Peele consiguió alzarse con la estatuilla.

La cuenta atrás ya comenzó: la votación definitiva se llevará a cabo del 26 de febrero al 5 de marzo, y la 98ª ceremonia de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo, con Conan O’Brien como conductor de la gala nuevamente.

