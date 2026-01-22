ICE secuestra a niño de su escuela en Minneapolis y lo usa de cebo para arrestar a su padre afuera de su casa | VIDEO

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis desató una fuerte polémica después de que agentes federales detuvieran a un niño de cinco años junto con su padre en el suburbio de Columbia Heights. La situación ha generado críticas de autoridades locales y reacciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.

ICE secuestra a niño de 5 años en Columbia Heights

El menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue detenido el martes en la entrada de su casa cuando regresaba del preescolar junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias. Según funcionarios del distrito escolar de Columbia Heights, agentes de ICE llevaron al niño hasta la puerta de su casa y lo hicieron tocar para verificar si había más personas dentro, en lo que varios describieron como el uso del menor “como cebo” para arrestar al adulto.

"Mi niño es ciudadano estadounidense, por favor, déjenlo en paz".



La Gestapo de Trump está deteniendo a niños, después de que salgan del colegio, usándolos como cebo para que los padres abran la puerta de casa y poder secuestrarlos delante de ellos, mientras gritan de pánico.… pic.twitter.com/VKjzA6aD3u — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 22, 2026

ICE usó de cebo al niño para arrestar a su padre

La superintendente de las escuelas públicas, Zena Stenvik, calificó el hecho como una acción inquietante e innecesaria, especialmente considerando que la familia tiene un caso de asilo activo y no enfrenta ninguna orden de deportación. Stenvik además aseguró que otro adulto que estaba presente en la vivienda ofreció cuidar al niño, pero los agentes no permitieron que se quedara con él.

ICE did NOT target a child. The child was ABANDONED.



On January 20, ICE conducted a targeted operation to arrest Adrian Alexander Conejo Arias an illegal alien from Ecuador who was RELEASED into the U.S. by the Biden administration.



As agents approached the driver Adrian… https://t.co/O7o2dVGHqZ — Homeland Security (@DHSgov) January 22, 2026

Seguridad Nacional justificó el secuestro

Tras los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un mensaje en X (antes Twitter) defendiendo la acción. El comunicado oficial señaló que ICE realizaba una operación focalizada para capturar al padre, a quien catalogó como un inmigrante indocumentado que intentó huir al ver a los agentes, dejándolo temporalmente atrás en el vehículo. Para supuestamente garantizar su bienestar, un agente permaneció con el niño mientras otros detenían al padre, afirmó la versión federal.

In Minneapolis, ICE arrested a 5-year-old coming home from preschool and tried to use him as human bait.



His teacher describes him as “a bright young student.”



These monsters are sick. pic.twitter.com/JSfjQsvoP8 — Democrats (@TheDemocrats) January 22, 2026

El padre y el niño quedaron detenidos por ICE

El DHS además indicó que las políticas de inmigración permiten a los padres decidir si desean ser deportados con sus hijos o, en caso contrario, que la agencia coloque a los menores con una persona de confianza designada por ellos. El comunicado sostuvo que ICE no tenía como objetivo arrestar al niño y que estos procedimientos son consistentes con acciones de administraciones pasadas.

Mientras tanto, el menor y su padre están bajo custodia en un centro de detención en Texas, donde sus representantes legales trabajan para asegurar su liberación y avanzar con el proceso de asilo.