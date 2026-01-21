Redada en Los Ángeles 2026: agente federal dispara a migrante salvadoreño y oficial resulta herido

Redada del DHS en Willowbrook derivó en disparos y amplio despliegue; el detenido tenía orden de deportación. X-@MrOlmos

Un operativo encabezado por agentes federales derivó en un tiroteo y un amplio despliegue de seguridad en la zona de Willowbrook, al sur del condado de Los Ángeles. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 21 de enero, poco después de las 7:00 horas, cuando autoridades locales acudieron inicialmente por un accidente vehicular y reportes de disparos.

De acuerdo con información oficial, la acción formaba parte de un operativo del Departamento de Seguridad Nacional para detener a un ciudadano salvadoreño con antecedentes penales y una orden final de deportación vigente desde 2019. Durante el intento de arresto, la situación escaló y se registraron detonaciones de arma de fuego.

Border patrol and the FBI are currently in the Compton / Willowbrook area after an ICE operation this morning led to agents opening fire ‼️ pic.twitter.com/Vp12OUUBsI — Los Angeles Journalist 📸 (@slausongirlnews) January 21, 2026

Agente migratorio dispara contra salvadoreño en Willowbrook

El DHS informó que el operativo buscaba arrestar a William Eduardo Morán Carballo, señalado como delincuente violento y presuntamente vinculado a tráfico de personas. El organismo indicó que el sujeto tenía arrestos previos por violencia doméstica y que, al verse acorralado, embistió con su vehículo a los agentes para evitar la detención.

Ante el riesgo, agentes federales abrieron fuego en defensa propia. Las autoridades precisaron que el sospechoso no fue alcanzado por los disparos, abandonó el vehículo e intentó huir a pie, pero finalmente fue asegurado sin lesiones.

In Willowbrook, CA in the aftermath of a shooting by immigration agents.



DHS says the person they were attempting to arrest “was not hit and attempted to flee on foot.”



DHS claims he “weaponized his vehicle and rammed law enforcement.” pic.twitter.com/wDRl46yROI — Sergio Olmos (@MrOlmos) January 21, 2026

Durante el operativo un agente federal resultó herido

Aunque el detenido resultó ileso, el DHS confirmó que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sí sufrió lesiones durante el operativo. Hasta el momento, no se ha informado la gravedad del daño.

El FBI indicó que un equipo especializado se trasladó al sitio para recabar evidencias y apoyar en la investigación, mientras autoridades locales y federales mantienen la zona bajo control. El caso sigue abierto y se espera que se aclaren responsabilidades conforme avance el análisis pericial.