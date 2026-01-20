Alianza de Tranviarios de México aplaza huelga de trabajadores en CDMX y dan 15 días al Gobierno para negociar

Los trabajadores sindicalizados en la Alianza de Tranviarios de México, acordaron dar una prórroga de 15 días al gobierno capitalino, ante la huelga tranviarios que estallaría el primer minuto de este miércoles para que analice sus propuestas laborales.

En asamblea, luego de la reunión que sostuvieron con Héctor García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, se acordó que el emplazamiento a huelga sea reprogramado para el primer minuto del 4 de febrero.

¿Por qué se otorgó la prórroga antes de la huelga?

El dirigente sindical, Gerardo Martínez, señaló que “esta prórroga es una decisión responsable tomada por los trabajadores, que demuestra su voluntad de privilegiar el diálogo y el análisis serio de sus demandas, sin renunciar a la defensa de sus derechos laborales”.

La propuesta no tuvo unanimidad, pero fue aprobada por mayoría de los trabajadores.

la Alianza integra a los trabajadores que laboran en los Trolebuses, el Tren Ligero y el Cablebús.

¿Qué sigue en las negociaciones con el gobierno capitalino?

“Nuestro compromiso es seguir negociando con firmeza y transparencia, buscando soluciones que beneficien a los trabajadores tranviarios y a la movilidad de la ciudad”, destacó Gerardo Martínez.

El acuerdo será formalmente presentado este martes a las 19:00 horas ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México.

No obstante, este acuerdo, los sindicalistas llevarán a cabo una nueva reunión en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para continuar con las negociaciones.

