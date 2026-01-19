Precios en autopistas de Puebla: estas son las nuevas tarifas de peaje que aplican desde enero 2026

Las tarifas de autopistas estatales en Puebla registraron un aumento en enero. Getty Images / abalcazar

El gobierno de Puebla confirmó que a partir de la segunda quincena de enero de 2026 entraron en vigor nuevos ajustes a las tarifas de peaje en siete autopistas estatales. El incremento fue aplicado conforme a las reglas establecidas en los títulos de concesión y en función de la inflación anual acumulada, explicó la administración estatal en un comunicado oficial.

Este ajuste se realizó conforme a las cifras de inflación acumulada al 31 de diciembre de 2025, que alcanzó 3.692%, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esa variación de precios se utiliza para actualizar tarifas en servicios concesionados como las carreteras de cuota en la entidad.

¿Qué autopistas de Puebla subieron sus precios este 2026?

Vía Atlixcáyotl: precios actualizados de peaje

Los nuevos costos en la Vía Atlixcáyotl ya están vigentes desde el pasado sábado. Las tarifas quedaron de la siguiente manera:

Automóviles: 60 pesos

Motocicletas: 30 pesos

Autobuses: 138 pesos

Camiones de dos y hasta nueve ejes: 309 pesos

Virreyes–Teziutlán: tarifas por caseta y tramo

En la autopista Virreyes–Teziutlán, el tabulador difundido por la empresa de pago electrónico Vía Pass establece los siguientes costos:

Caseta Payuca

Automóviles: 106 pesos

Motocicletas: 53 pesos

Autobuses y camiones de dos ejes: 183 pesos

Camiones de cinco o más de nueve ejes: 478 pesos

Caseta Atempan

Tramo Atempan – Teziutlán

Automóviles: 59 pesos

Autobuses: 62 pesos

Motocicletas: 30 pesos

Camiones de cinco o más ejes: 174 pesos

Tramo Atempan – Virreyes

Automóviles: 79 pesos

Autobuses: 112 pesos

Motocicletas: 40 pesos

Camiones de cinco o más ejes: 299 pesos

Tramo Teziutlán – Virreyes

Automóviles: 106 pesos

Autobuses: 183 pesos

Motocicletas: 53 pesos

Camiones con más de cinco ejes: 478 pesos

Caseta Zaragoza

Automóviles: 36 pesos

Autobuses: 31 pesos

Motocicletas: 18 pesos

Camiones con más de cinco ejes: 82 pesos

Apizaco–Huauchinango: nuevos costos en la caseta Michac

En la autopista Apizaco–Huauchinango, la caseta ubicada en Michac presenta las siguientes tarifas:

Tramo Huauchinango – Chignahuapan

Automóviles: 105 pesos

Autobuses: 112 pesos

Motocicletas: 53 pesos

Camiones con más de cinco ejes: 406 pesos

Tramo Huauchinango – Apizaco

Automóviles: 184 pesos

Autobuses: 223 pesos

Motocicletas: 92 pesos

Camiones con más de cinco ejes: 808 pesos

Recomendaciones antes de viajar por carreteras de cuota en 2026

Autoridades recomiendan a los usuarios planear sus viajes tomando en cuenta el nuevo cuadro tarifario, que puede variar según el tipo de vehículo y el tramo utilizado, así como consultar guías oficiales o portales del gobierno antes de transitar por estas vías.

Además, sugieren verificar si existen rutas alternas libres de cuota para quienes deseen evitar los cobros, aunque estas pueden aumentar el tiempo de recorrido. Mantenerse informado ayuda a reducir sorpresas en el bolsillo al viajar durante temporadas de alta movilidad.