Muere Valentino Garavani: El gigante de la moda italiana fallece en Roma a los 93 años

Este lunes se confirmó la muerte de Valentino Garavani, el legendario diseñador romano que desde 1960 se convirtió en el máximo símbolo del glamour y en uno de los grandes gigantes de la alta costura. Valentino, quien se había retirado de las pasarelas en 2008, falleció en su casa de Roma a los 93 años de edad, según informó la fundación que lleva su nombre y el de su pareja Giancarlo Giammetti.

Valentino Garavani falleció hoy en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos — Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammett

Se lee en un comunicado compartido a través de redes sociales, donde también se dieron a conocer los detalles para quienes deseen despedirlo. Su velatorio se llevará a cabo en Piazza Mignanelli 23 este miércoles 21 y jueves 22 de enero, de las 11:00 a las 18:00 horas, mientras que su funeral será realizado este viernes 23 de enero en la basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Piazza della Repubblica de Roma, en punto de las 11 de la mañana.

¿Quién fue Valentino Garavani?

Para unos, un auténtico genio italiano de la alta costura; para otros, uno de los modistas más influyentes del siglo XX y, para el resto, ambos. Desde que era niño sintió una fascinación especial por el diseño, lo que lo llevó a fundar la Maison Valentino en 1960 junto a Giancarlo Giammetti, quien fue su socio y compañero de vida. Juntos levantaron un imperio que definió la elegancia y que vistió a las mujeres más icónicas de la historia, comenzando por Jackie Kennedy, quien fue una de sus musas más fieles y ayudó a consolidar su fama internacional.

Su aguja fue la elegida para los momentos más importantes de las estrellas de Hollywood y la realeza, encargándose de vestidos de novia como el de Marie-Chantal Miller en su boda con Pablo de Grecia o el de Jennifer Lopez en su enlace con Chris Judd. Además, su trabajo en la alfombra roja es inmenso, habiendo vestido también a figuras como Anne Hathaway, Nicky Hilton y Gwyneth Paltrow, quienes confiaron en su visión para brillar en sus días más especiales.