Giorgio Armani fallece a los 91 años.

Giorgio Armani, legendario diseñador milanés y fundador de Armani Group, falleció a los 91 años, según confirmó la firma a través de un comunicado. “Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja el hombre que fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación”, se lee en el texto difundido.

Desde 1975 encabezó su propia empresa y transformó la industria de la moda. Hoy en día, la marca cuenta con más de 350 tiendas en todo el mundo y ha logrado llegar a todos los públicos. Además, fue el primer diseñador italiano que cautivó a Hollywood, luego de que la industria lo llamara para crear el vestuario de la película American Gigolo, protagonizada por Richard Gere y Lauren Hutton, proyecto que fue un gran impulso para su marca.

Armani Group confirmó la muerte de su fundador a los 91 años. / Vittorio Zunino Celotto Ampliar

De escaparatista a leyenda de la moda

Oriundo de Piacenza, el italiano inicialmente se propuso estudiar medicina en la Universidad de Milán, pero abandonó la carrera para dedicarse a la fotografía. Más tarde trabajó como escaparatista y vendedor en La Rinascente, una de las tiendas más elegantes de Europa. Y, con el tiempo, se convirtió en diseñador en la firma Nino Cerruti para, posteriormente, fundar su propia empresa.

Armani fue una de las figuras que establecieron el famoso sello “Made in Italy”, convertido en sinónimo de calidad, elegancia y lujo. Su visión ha influido en generaciones de diseñadores y ha marcado un estilo inconfundible en todo el mundo.

Hoy, con más de 50 años de historia, Armani Group enfrentará el desafío de definir a su próximo líder, donde todo apunta a que Leo Dell’Orco, mano derecha del diseñador durante décadas, podría convertirse en su sucesor.

