Eugenio Derbez SI regresa a darle voz a Burro en Shrek 5

Después de meses de incertidumbre sobre su posible ausencia en Shrek 5, Eugenio Derbez confirmó oficialmente que regresará para dar voz a Burro, uno de los personajes más emblemáticos y queridos de la franquicia animada. El actor y comediante mexicano despejó las dudas luego de que previamente manifestara reservas sobre su participación.

A finales de 2024, poco antes del estreno del primer adelanto de la cinta, Derbez había revelado que aún no aceptaba el proyecto debido a desacuerdos con DreamWorks. Estas diferencias estaban relacionadas principalmente con el tratamiento del guion en español. Sin embargo, tras un proceso de diálogo y negociación, el actor confirmó que se llegó a un acuerdo favorable. “Me hablaron, ya les dije que sí”, expresó ante los medios, marcando así su regreso oficial a la saga.

Las condiciones de Eugenio Derbez para aceptar el proyecto

Durante su participación en la alfombra roja de la premier de LOL: Buscando Talento, Eugenio Derbez habló abiertamente sobre las condiciones que puso para integrarse nuevamente a Shrek 5.

El actor explicó que DreamWorks se acercó a él para realizar el doblaje al español de Burro, pero dejó claro que no aceptaría sin antes establecer ciertos acuerdos. Según detalló, su principal exigencia fue tener la libertad de adaptar el libreto, ya que la directiva del estudio ha cambiado con el paso de los años. Derbez señaló que la nueva administración no es la misma que trabajó en las entregas anteriores, lo que generaba incertidumbre sobre el proceso creativo. “Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto, porque ya cambió toda la directiva, ya no es la de antes”, explicó. Esta condición fue clave para avanzar en las negociaciones.

La importancia de la adaptación y la regionalización del guion

En una entrevista concedida en 2025, Eugenio Derbez profundizó en la relevancia de la adaptación cultural del guion para el público latinoamericano. El actor explicó que el éxito de Burro en español se debe, en gran medida, a la inclusión de expresiones y modismos regionales que no aparecen en el guion original en inglés. Ejemplos como “¡Santa cachucha!” o palabras como “cuchitril” fueron incorporados durante el proceso de adaptación. Derbez señaló que este trabajo va más allá de una simple traducción, ya que implica darle identidad propia al personaje. “No se trata solo de hacer doblaje, sino de darle vida al personaje para nuestra región”, afirmó. También destacó que este proceso debe realizarse con tiempo y cuidado para preservar la esencia del personaje.

Shrek y Burro en otra aventura: Derbez estará en la quinta entrega

Tras varias conversaciones con los productores de DreamWorks, finalmente se aceptó que Eugenio Derbez pudiera adaptar el guion de Burro para Shrek 5, lo que permitió concretar su participación en la película.

Desde el estreno de Shrek en 2001, Derbez ha sido considerado una figura clave para el éxito de la franquicia en español. Su estilo de adaptación y humor local se convirtieron en un sello distintivo de las versiones dobladas.

¿Y Alfonso Obregón como Shrek?

Mientras el regreso de Eugenio Derbez ya es un hecho, aún persiste la duda sobre si Alfonso Obregón Inclán volverá a interpretar a Shrek en el doblaje latino. En una entrevista, el actor explicó que también ha establecido condiciones para regresar. Entre ellas, destacó el pago justo por su trabajo y el reconocimiento de su nombre cada vez que la película sea exhibida en español. “No estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás”, afirmó. A esta situación se suma la polémica generada por falsas acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra, las cuales derivaron en su arresto hasta que se aclaró su situación legal. Hasta ahora, DreamWorks no ha confirmado su participación, por lo que Derbez es el único integrante original confirmado.

Fecha de estreno y elenco confirmado de Shrek 5

Luego de que se revelara el tráiler de Shrek 5, el cual generó críticas entre los fans por el nuevo diseño de los personajes, DreamWorks anunció cambios en el calendario de estreno. La película, que originalmente estaba prevista para una fecha anterior, se retrasó un año. Con el nuevo ajuste, se espera que llegue a las salas de cine el 30 de junio de 2027. Hasta el momento, se ha confirmado que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresarán para dar voz a Shrek, Burro y Fiona en la versión original en inglés. En cuanto al doblaje latino, Eugenio Derbez es el único actor del elenco original confirmado oficialmente, mientras se esperan más anuncios sobre el resto del reparto.

