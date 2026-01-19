De Jackie Kennedy a Julia Roberts: Los 5 vestidos que consagraron a Valentino como el rey de la moda

El mundo de la moda está de luto y es que, Valentino Garavani, legendario diseñador de modas y creador de la marca Valentino ha fallecido a los 93 años de edad. El hombre que no solo diseñó vestidos sino que definió la elegancia y el lujo durante más de medio siglo, ha dejado un legado incomparable en el mundo de la alta costura.

Es por eso que te dejamos algunos de sus diseños más icónicos que lucieron desde Jackie Kennedy hasta Anne Hathaway.

Top 5 diseños icónicos de Valentino

Conocido como el ’Último Emperador de la Moda’, Valentino transformaba la pasarela en un escenario de sofisticación absoluta. Su legado más vibrante e inconfundible fue el “rojo Valentino”, que seguirá siendo el símbolo máximo de la pasión y la feminidad en la alta costura.

A continuación, algunos de sus diseños más icónicos en personas indicadas y que después, se convirtieron en sus musas.

Valentino: Vestido de novia de Jackie Kennedy (1968)

Este es quizás el diseño que puso a Valentino en el mapa mundial. Para su boda con Aristotle Onassis, Jackie eligió un vestido corto de la “Colección Blanca”. Es un minivestido de encaje color marfil con cuello alto y mangas largas, rompiendo con la tradición de los vestidos de novia pomposos.

Jackie Kennedy Valentino

Valentino: El “vintage” de Julia Roberts en los Oscar (2001)

Este momento cambió la alfombra roja para siempre, pues fue de las primeras veces que una actriz de primer nivel usó un diseño de archivo (vintage) para ganar el Oscar. Fue un vestido de terciopelo negro con una Y de satén blanco que bajaba por el escote y se dividía en la espalda. Pertenecía a la colección de alta costura de 1992.

Julia Roberts Valentino

Valentino: Anne Hathaway en los Oscar (2011)

Se sabe que la actriz siempre fue la “musa joven” de Valentino e incluso, él diseño su vestido de novia años después. En 2011, como anfitriona de los Oscar, caminó la alfombra con una pieza magistral. Se trataba de un vestido emblemático “Rojo Valentino”, con detalles de flores de seda en la parte posterior de la falda.

Anne Hathaway Valentino

Valentino: El look ‘Pink PP’ de Zendaya en (2022)

Aunque Valentino para este momento ya estaba retirado de la dirección creativa de su propia cada, lanzó una colección monocromática rosa que sacudió al mundo, inspirada en la audacia de Garavani. Y obviamente la actriz top del momento era Zendaya. Así que se le puede ver vistiendo un traje sastre fucsia vibrante con aplicaciones florarles tridimensionales.

Zendaya Valentino

Valentino: El vestido de novia de Máxima de Holanda (2002)

Este diseño es considerado una de las obras maestras de la sobriedad y la majestuosidad de Valentino. Logró que una futura reina luciera moderna pero respetando el estricto protocolo real. Éste fue un vestido de seda de color blanco marfil con cuello de estilo benitier (cuello de barco alto) y mangas largas. El detalle más top fue la cola de cinco metros de largo con aplicaciones de encaje bordado a mano.

Máxima de Holanda Valentino