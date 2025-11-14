Empire revela nuevas imágenes de “La Odisea” de Christopher Nolan

La expectación es palpable. Christopher Nolan, el arquitecto cinematográfico detrás de hitos como El Caballero Oscuro, El Origen, Dunkerke y el oscarizado Oppenheimer, se prepara para entregar su proyecto más ambicioso, la épica de las épicas: "La Odisea". Previsto para su estreno en julio de 2026, este filme no es solo una adaptación del poema de Homero; es una promesa de espectáculo y profundidad narrativa que ya está redefiniendo la experiencia en las salas de cine.

Un desafío a escala monumental

Nolan ha tomado la decisión audaz de sumergirse en la fuente primigenia de los mitos occidentales. El poema relata el arduo viaje de Odiseo, Rey de Ítaca (interpretado por Matt Damon), en su desesperada travesía de diez años para regresar a casa tras el final de la Guerra de Troya. El héroe debe sortear criaturas míticas, dioses celosos y una naturaleza implacable, mientras en su hogar, su esposa, Penélope, y su hijo enfrentan una legión de pretendientes. interpretados por Anne Hathaway y Tom Holland respectivamente.

La producción de esta cinta ha sido de una magnitud sin precedentes, incluso para Nolan:

La producción se ha comprometido con el rodaje en locaciones reales, utilizando el vasto océano como escenario principal. El director ha señalado que la filmación implicó el uso de más de dos millones de pies de película durante un rodaje de 91 días, buscando capturar la dificultad y el peligro real de los viajes marítimos de la antigüedad.

En un testimonio de la visión de Nolan, “La Odisea" es la primera película en ser filmada íntegramente con cámaras IMAX. Esto garantiza una inmersión visual total, elevando la apuesta técnica para los blockbusters venideros.

Un elenco digno del olimpo

El poder estelar reunido para este proyecto es tan épico como el propio relato. Matt Damon lidera un reparto que brilla con nombres de primera línea, consolidando a la película como un evento de alto calibre.

La lista incluye talentos de la talla de Charlize Theron, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Goth, Zendaya, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Ryan Hurst, Logan Marshall-Green, Lupita Nyong’o, Josh Stewart, Benny Safdie, Corey Hawkins y Elyes Gabel. La presencia de figuras habituales de Nolan, como Hathaway y Pattinson, subraya la confianza del director en su ensamble.

La efervescencia y la confianza de la industria

La anticipación por la cinta trasciende al público. La industria del cine se ha movilizado, reconociendo el potencial del filme como un hito cultural. Cadenas de exhibición como IMAX y Cinemark han sellado acuerdos para modernizar 17 salas en Estados Unidos y América del Sur.

Esta inversión implica: la instalación de nuevos sistemas IMAX con Láser y la reactivación de sistemas de proyección de 70mm IMAX en ubicaciones clave.

Este esfuerzo de modernización se realiza explícitamente para asegurar que la visión de Nolan se proyecte con la máxima calidad, lo que subraya la tremenda fe que los ejecutivos tienen en el poder de convocatoria del cineasta y en la promesa de este épico de época.

“La Odisea ”no es solo una película; es un desafío al statu quo cinematográfico. Con su mezcla de mitología atemporal, ambición técnica sin límites y un reparto estelar, todo apunta a que la obra de Nolan en 2026 será un momento definitorio para el arte de contar historias en la gran pantalla.

