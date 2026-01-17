Primer registro masivo de celulares en México enfrenta fallos y filtraciones de datos personales

El intento del gobierno mexicano por registrar de manera obligatoria las líneas celulares del país comenzó el 9 de enero de 2026, pero desde sus primeros días se ha visto marcado por errores técnicos y vulnerabilidades que han generado preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales, según reporta El País.

Usuarios han reportado problemas al intentar vincular sus números con la CURP o el RFC, enfrentando fallos en la plataforma y dificultades con los procesos de verificación. Organizaciones defensoras de los derechos digitales, como R3D en Defensa de los Derechos Digitales, señalaron que algunos sistemas expusieron temporalmente información sensible, aunque se han aplicado correcciones.

Con más de 160 millones de líneas activas, registrar todos los números en un plazo limitado ha sido calificado por expertos como un desafío “titánico”. Hasta ahora, solo se han registrado alrededor de 2.1 millones de líneas. El gobierno justifica la medida como un instrumento para combatir delitos como extorsión y secuestro virtual, aunque asociaciones internacionales, como Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), cuestionan su eficacia.

Especialistas en privacidad advierten que la centralización de datos sin controles judiciales estrictos podría facilitar la vigilancia masiva, mientras que el uso de herramientas de inteligencia artificial permitió detectar intentos de registrar identidades falsas, evidenciando fragilidades en la verificación automática.

El padrón actual recuerda a intentos previos, como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2022, que fue anulado por la Suprema Corte ante amparos relacionados con la protección de datos. Según la normativa vigente, los usuarios que no completen el registro antes del 29 de junio conservarán su número, pero podrían perder el acceso al servicio de llamadas y datos.