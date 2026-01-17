Policías atienden tres partos en Ecatepec y Nezahualcóyotl en menos de 15 días

Vehículos e incluso la vía pública han sido escenario de recientes nacimientos en municipios del Estado de México, atendidos por elementos policiacos.

En menos de 15 días, al menos 3 casos de alumbramientos han sido atendidos por policías, en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl.

¿En qué circunstancias han ocurrido los partos atendidos por policías?

En la mayoría de estos casos, los partos se desarrollan en vehículos particulares, patrullas, en los propios domicilios donde vive la mujer o en plena vía pública.

En el caso más reciente, que se registró en Ecatepec, una mujer se dirigía al Hospital Las Américas, pues era tiempo de dar a luz, iba en el asiento de copiloto, en una camioneta, el tiempo apremiaba.

Al observar a su paso a una patrulla, pidieron apoyo para que les pudieran abrir paso, ante la urgencia, y así lo hicieron, sin embargo, a unos metros de llegar al Hospital el alumbramiento sobrevino.

Fue entonces que detuvieron la marcha, una mujer policía rápidamente accionó y ayudó a su congénere en el alumbramiento, fungiendo como partera.

¿Cuál fue el resultado de las emergencias obstétricas?

Todo resultó favorable, y tras cortar el cordón y sellar el cordón umbilical, madre y bebé, fueron trasladadas al Hospital donde se recuperaron.

Días previos, en Nezahualcóyotl, en su domicilio, una mujer dio a luz gemelos, siendo también atendida por policías y también en Ecatepec, otra madre tuvo que recurrir a oficiales de la Policía para que naciera su bebé, en ambos casos, madre e hijos, se reportaron estables y en buen estado de salud.

Cabe señalar que en estos municipios, policías son capacitados en primeros auxilios y para atender trabajos de parto y otras urgencias.

