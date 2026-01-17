Estrella infantil de Nickelodeon muere en accidente de tránsito en Brooklyn

Kianna Underwood, actriz estadounidense conocida por su participación en la icónica serie infantil All That y por dar voz a Fuchsia Glover en Little Bill, falleció a los 33 años tras ser atropellada en Nueva York el viernes 16 de enero de 2026, ha reportado el medio estadounidense People.

El incidente ocurrió en el vecindario Brownsville, en Brooklyn, cuando Underwood cruzaba una calle concurrida. Según reportes preliminares, fue impactada por un vehículo que la arrastró varios metros antes de que el conductor huyera del lugar. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero confirmaron su muerte en el sitio del accidente.

La policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para identificar al responsable. Hasta el momento no se han reportado detenciones, y las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad y buscan testigos para esclarecer la dinámica exacta del atropello.

Underwood se convirtió en un rostro familiar de Nickelodeon en la última temporada de All That a mediados de los 2000 y dejó una huella en el público infantil por su participación en proyectos televisivos y de animación. Tras alejarse de la televisión, continuó su carrera en el teatro, manteniendo un perfil bajo pero constante en el ámbito artístico.

La noticia de su muerte ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes recuerdan su talento y la disciplina que caracterizó su trayectoria profesional. Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron con sus personajes y actuaciones en la pantalla chica.