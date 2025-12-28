Muere Brigitte Bardot a los 91 años, ícono del cine francés y activista animal

La actriz francesa Brigitte Bardot murió a los 91 años, dejando atrás una de las trayectorias más influyentes del cine europeo y una huella profunda en la defensa de los derechos de los animales. Su muerte marca el final de una era en la cultura popular del siglo XX.

Bardot fue mucho más que una estrella de cine. En la década de los cincuenta y sesenta se convirtió en un ícono mundial, símbolo de libertad, sensualidad y ruptura con los moldes tradicionales impuestos a las mujeres en la pantalla. Películas como Y Dios creó a la mujer la catapultaron al estrellato internacional y la consolidaron como uno de los rostros más reconocibles del cine francés.

Sin embargo, en el punto más alto de su fama, Bardot tomó una decisión que sorprendió al mundo: abandonó el cine a los 39 años. A partir de entonces, se dedicó de lleno a una causa que marcaría el resto de su vida: la protección de los animales. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, una organización que durante décadas luchó contra el maltrato animal, la caza indiscriminada y el comercio ilegal.

Bardot, amante de los animales

Su activismo la mantuvo vigente en el debate público, aunque también generó polémicas por declaraciones controversiales que contrastaron con el cariño que millones de personas sentían por su legado artístico. Aun así, su influencia en el movimiento animalista europeo es incuestionable y su fundación sigue siendo una de las más activas del continente.

Brigitte Bardot redefinió la figura de la estrella de cine: fue musa, rebelde, fenómeno mediático y, más tarde, activista incansable. Su imagen inspiró moda, música y una nueva forma de entender la fama femenina en un mundo dominado por hombres.

Con su fallecimiento, el cine pierde a una de sus figuras más emblemáticas, y el activismo animal a una de sus voces más persistentes. Bardot se va, pero su legado —en la pantalla y fuera de ella— permanece intacto.