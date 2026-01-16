Alburean a Noroña en un video en vivo: esto fue lo que dijo

Alburean a Gerardo Fernández Noroña durante una transmisión en vivo. Un usuario le pidió mandar saludos a la familia "Ledezma Madas".

Ni el senador Gerardo Fernández Noroña se salvó de ser albureado en una de sus transmisiones en vivo, que ha circulado ampliamente por redes sociales.

Es conocido que el político recibe donaciones en su canal de Youtube y fue a través de uno de estos intercambios donde un usuario le pidió enviar saludos a una familia de nombre peculiar.

“Le deseo muchos años al Doctor Francisco Ledezma, 84 años se dice fácil, y a la familia Ledezma Madas, además muchas gracias por tu aportación, pues que la pasen a todo dar”.

El petista y ex presidente del Senado no captó el doble sentido, regalándole a los internautas un momento muy divertido.

Por qué recibe donaciones Fernández Noroña

Como creador de contenido, Gerardo Fernández Noroña puede monetizar su canal por lo que recibe dinero directamente de sus seguidores.

De hecho en agosto de 2025, su actividad en esta plataforma generó cuestionamientos luego que una investigación periodística detectara que recibió hasta 100 mil pesos en donaciones desde cuentas que no tienen nombre ni apellido real.

Su última polémica

Antes de ser víctima de un doble sentido en su transmisión en vivo, Fernández Noroña fue cuestionado por su reciente viaje a Roma, donde respondió de manera agresiva a una persona que le cuestionó que paseara en Europa siendo parte de la 4T.

Luego que fue captado viajando en primera clase durante su regreso, el recuerdo de su paseo en Roma se extendió hasta este 13 de enero, cuando usó una corbata de la marca italiana Spada Moda hecha 100% de seda, durante la develación de su retrato como presidente de la Mesa Directiva del Senado durante la sexagésima sexta Legislatura.