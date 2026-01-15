Irán suspende la ejecución de 800 manifestantes tras presiones de EEUU

El gobierno de los Estados Unidos informó este jueves que las autoridades iraníes suspendieron la ejecución de 800 manifestantes.

Según la Casa Blanca, este freno en las sentencias de muerte responde a la presión directa ejercida por el presidente Donald Trump y a las gestiones diplomáticas de los países del Golfo.

Al respecto, los países del Golfo parecieran haber disuadido al mandatario republicano de emprender una acción militar contra Teherán, por la letal represión de las marchas.

Un respiro ante la amenaza de “consecuencias graves”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en rueda de prensa que el mandatario estadounidense fue notificado sobre la cancelación de las ejecuciones masivas.

“El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer” — , declaró Leavitt.

Esta decisión ocurre luego de que Trump advirtiera a Teherán sobre “graves consecuencias” si continuaba la matanza de civiles.

Por su parte, el presidente estadounidense afirmó haber recibido información de “fuentes muy importantes” asegurando que las ejecuciones han cesado por el momento.

Sanciones económicas en lugar de acción militar

Aunque la Casa Blanca mantiene que “todas las opciones siguen sobre la mesa”, Washington parece haber priorizado la presión económica sobre una intervención armada, tras la mediación de los países del Golfo.

Como parte de esta estrategia se implementarán:

Nuevas Sanciones: El Departamento del Tesoro anunció medidas contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras vinculadas al régimen.

El anunció medidas contra y vinculadas al régimen. Aislamiento: Estas sanciones se suman a las ya existentes por el programa nuclear iraní, las cuales han agravado la crisis económica que detonó las protestas originalmente.

El saldo de la represión

Las protestas que iniciaron el pasado 28 de diciembre debido al alto costo de la vida, escalaron rápidamente hasta convertirse en un movimiento de rechazo al régimen vigente desde 1979.

A pesar de que la capital, Teherán, ha mostrado signos de normalidad en las últimas horas, el costo humano ha sido devastador:

Cifras de víctimas: La ONG Iran Human Rights (IHR) reporta al menos 3,428 manifestantes muertos desde el inicio de las movilizaciones .

La ONG reporta al menos desde el inicio de las . Apagón informativo: El país ha permanecido sin acceso a internet durante una semana , dificultando la verificación de datos.

El país ha permanecido durante , dificultando la verificación de datos. Opacidad oficial: Las autoridades iraníes no han proporcionado hasta la fecha un balance oficial de fallecidos o detenidos.

Por ahora, la situación en las calles se reporta en calma, mientras la comunidad internacional observa si esta suspensión de ejecuciones, marca un cambio real en la gestión del conflicto, o si es solo una pausa temporal ante la presión de los Estados Unidos.

