¿Dormir en la luna? Revelan costo y requisitos por pasar una noche en el espacio

¿Alguna vez te has quedado mirando el cielo nocturno y te has preguntado qué se sentiría descansar fuera de nuestro planeta? Lo que antes parecía una escena de película de ciencia ficción, hoy está más cerca que nunca.

La posibilidad de dormir en la luna ha dejado de ser una fantasía para convertirse en un mercado exclusivo que ya está aceptando reservaciones. El interés ha sido tal, que a pesar de las dificultades técnicas, la lista de espera sigue creciendo, confirmando que la humanidad está lista para dar el siguiente paso en la hotelería espacial. Si tienes los ahorros y el valor suficiente, dormir en la luna podría ser tu próxima gran anécdota.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Asteroide impacta la Luna: Captan el momento exacto en video

¿Cuánto cuesta dormir en la luna?

Si estás pensando en romper el cochinito, prepárate, porque el lujo espacial no es nada barato. De acuerdo con los reportes más recientes, el precio para vivir esta experiencia supera el millón de dólares.

Este costo no solo cubre el “hospedaje”, sino también el complejo traslado en cohete, el entrenamiento previo y todo el equipo necesario para sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre. Aunque es una cifra estratosférica para la mayoría de los mexicanos, ya hay magnates y entusiastas haciendo fila para ser los primeros.

¿Por qué es un paso gigante en la ciencia?

Más allá del lujo, la posibilidad de dormir en la luna representa un avance tecnológico sin precedentes. Para lograrlo, la ciencia ha tenido que desarrollar materiales ultra resistentes a la radiación, sistemas de reciclaje de aire y agua de alta eficiencia, y métodos de construcción robótica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Así se ve la luna en HD por primera vez en la historia; publican VIDEO de la Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace

¿Quiénes son aptos para dormir en la luna?

No basta con tener el dinero; para poder dormir en la luna se requiere estar en condiciones de salud óptimas. Los candidatos deben someterse a pruebas físicas rigurosas para asegurar que su corazón y pulmones aguanten la presión del despegue y las condiciones de microgravedad.

Además, se realizan evaluaciones psicológicas, ya que el aislamiento y el entorno espacial no son para cualquiera. Por ahora, es un privilegio para unos cuantos, pero abre la brecha para que, en unas décadas, los viajes espaciales sean un poco más accesibles para todos.