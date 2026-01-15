;

  • 16 ENE 2026, Actualizado 00:52

6 signos bendecidos con dinero y fortuna este viernes 16 de enero, según el Horóscopo de Nana Calistar

Un viernes ideal para cobrar, invertir o cerrar ciclos económicos pendientes, según las cartas zodiacales.

Dinero y suerte este 16 de enero: los 6 signos más favorecidos del día. Getty Images

Francisco Miranda

Este viernes 16 de enero llega con una energía especial en temas de dinero, trabajo y oportunidades, de acuerdo con el Horóscopo de Nana Calistar. No se trata de golpes de suerte mágicos, sino de momentos clave para tomar decisiones, recibir pagos atrasados o concretar acuerdos que llevaban tiempo estancados.

La alineación astral del día favorece la claridad mental y la determinación, por lo que varios signos podrán ordenar sus finanzas, salir de deudas o recibir noticias positivas relacionadas con ingresos. Aquí te decimos cuáles son los seis signos más beneficiados.

Aries: recompensas por esfuerzo reciente

Aries comienza a ver resultados tras semanas de presión. Puede llegar un pago pendiente, una comisión o una oportunidad laboral que mejora sus ingresos. Es buen día para negociar y no regalar tu trabajo.

Tauro: estabilidad económica en puerta

Tauro entra en una racha de mayor control financiero. No es momento de gastar impulsivamente, pero sí de organizar pagos, renegociar deudas o recibir apoyo económico familiar.

Leo: ingresos inesperados

Leo podría recibir dinero que no tenía contemplado: devolución, bono o ayuda externa. La clave será administrarlo bien y evitar gastos por impulso o promesas poco claras.

Virgo: decisiones inteligentes con el dinero

Virgo destaca por su capacidad de análisis. Este viernes es ideal para invertir con cautela, hacer ajustes en el presupuesto o tomar decisiones que mejoren su estabilidad a mediano plazo.

Capricornio: avance firme y seguro

Capricornio ve avances sólidos en temas laborales y económicos. Puede concretar un acuerdo, firmar algo importante o recibir una propuesta que fortalece su futuro financiero.

Piscis: alivio económico

Piscis siente un respiro en temas de dinero. Aunque no todo se resuelve de inmediato, sí aparece una salida clara para cubrir gastos urgentes o recuperar el equilibrio.

Este viernes favorece la responsabilidad financiera. Evita préstamos innecesarios, revisa contratos y no confíes en promesas rápidas de dinero fácil. La abundancia llega, pero exige cabeza fría.

