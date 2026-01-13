Ola gigante en Argentina deja un muerto y 12 heridos y revive alertas en zonas costeras

Una ola de gran magnitud sorprendió a turistas en la costa de Argentina, provocando la muerte de una persona en la localidad de Santa Clara del Mar, según confirmaron autoridades locales. El hecho ocurrió mientras visitantes se encontraban cerca del litoral, en un episodio que volvió a encender las alertas sobre los riesgos del mar.

De acuerdo con reportes oficiales, el oleaje impactó de manera repentina una zona costera frecuentada por turistas. La fuerza del agua arrastró a varias personas, aunque solo una perdió la vida. Equipos de emergencia acudieron de inmediato para auxiliar a quienes resultaron afectados.

Este balneario se llama San Sebastián y está en la zona norte de Mar del Plata (La Perla), algo similar pasó en Santa Clara del Mar(partido de Mar Chiquita).

Terrible. pic.twitter.com/eleiAK1rmq — . (@j_aalejandra) January 12, 2026

Qué se sabe del oleaje extremo

Protección Civil y autoridades municipales explicaron que el fenómeno estuvo relacionado con condiciones marítimas inestables, provocadas por vientos intensos mar adentro que generaron olas más altas de lo habitual. Aunque no se registraban tormentas en tierra, especialistas subrayan que el mar puede presentar comportamientos peligrosos incluso en aparentes condiciones normales.

En las horas previas no se habían emitido alertas específicas para el cierre de playas, lo que ha abierto un debate sobre la necesidad de reforzar la señalización preventiva y la información a turistas durante la temporada alta.

Así fue la evacuación de las playas tras la ola gigante que azotó la costa de Santa Clara del Mar. https://t.co/M6UOUkKgXr pic.twitter.com/C3521LzmX4 — MDZ Online (@mdzol) January 12, 2026

Un muerto y 12 heridos por la ola gigante

Tras el incidente, autoridades locales anunciaron que reforzarán la vigilancia costera y evaluarán nuevas medidas de seguridad, como restricciones temporales de acceso en zonas con oleaje elevado. También pidieron a la población y visitantes respetar indicaciones oficiales y evitar acercarse a rompientes o escolleras.

Expertos en seguridad marítima recomiendan mantenerse a distancia del borde costero cuando hay oleaje fuerte, no subestimar la fuerza del mar y atender avisos de guardavidas, aun cuando el clima parezca favorable.

La tragedia en Santa Clara del Mar ocurre en plena temporada turística y recuerda que los riesgos naturales no siempre son visibles. Autoridades reiteraron que la prevención y la información oportuna son clave para evitar nuevos accidentes en zonas costeras.