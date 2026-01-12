Ola gigante en Italia sorprende a conductores y golpea autos en carretera de Sicilia | VIDEO

Una ola gigante sorprendió a varios automovilistas que circulaban por una carretera costera de Sicilia, en el sur de Italia, cuando el mar irrumpió de forma repentina sobre el asfalto. El impacto obligó a los conductores a detenerse y retroceder, evitando quedar atrapados por la fuerza del agua.

El momento quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la ola golpea con violencia la vía y alcanza a varios vehículos, generando escenas de tensión entre quienes transitaban por la zona.

Oleaje extremo en el sur de Italia

De acuerdo con reportes de medios locales, el fenómeno se produjo durante un episodio de oleaje intenso en el sur del país, una condición que suele afectar las costas cercanas al estrecho de Messina, donde confluyen corrientes marítimas y vientos fuertes.

AVISO 🌊

Dramáticas imágenes de las inundaciones costeras registradas durante la noche a lo largo de la carretera Calabria Tirrenica, en Sicilia, Italia 🇮🇹

Fuertes marejadas y fuertes ráfagas de viento, causaron las inundaciones.

Créditos 🎥 Carmelo Magenta

Vía @Italia24HLive pic.twitter.com/RJ1lun7hgt — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 11, 2026

Las autoridades italianas señalaron que no se reportaron personas heridas, aunque sí se registraron daños menores y un cierre momentáneo del paso para evitar accidentes. Protección Civil pidió a la población extremar precauciones en carreteras cercanas al mar durante condiciones meteorológicas adversas.

¿Por qué es peligrosa esta zona?

Las carreteras costeras de Sicilia son conocidas por su cercanía directa con el mar. En episodios de tormenta o mar de fondo, las olas pueden superar muros de contención e invadir la vía, poniendo en riesgo a conductores y peatones.

Especialistas explican que el cambio climático y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos han incrementado este tipo de incidentes en distintas regiones del Mediterráneo.

El video de la ola gigante en Sicilia se suma a otros episodios recientes de fenómenos extremos en Europa, que mantienen en alerta a autoridades y ciudadanos ante los riesgos del clima cada vez más impredecible.