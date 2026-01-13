Día mundial contra la depresión: ¿Cuál es su origen y qué síntomas son de alerta?

Hoy 13 de enero de 2026 se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la Depresión. Esto es una fecha importantísima para recordar que este trastorno afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y sigue siendo una de las principales causas de discapacidad.

Así que te explicamos por qué hoy se conmemora esta fecha tan importante, cómo identificar las señales de alerta y cifras oficiales en México.

¿Cuál es el origen de que el 13 de enero de 2026 sea el Día Mundial de la lucha contra la Depresión?

A diferencia de otras efemérides que nacen de un decreto oficial de la ONU, el Día Mundial contra la Depresión, surgió como una iniciativa de organizaciones de salud civil y colectivos médicos.

El objetivo central en un inicio fue “sacar la depresión de la oscuridad” ya que se consideraba un tabú. Por lo que se eligió enero no solo para iniciar el año con conciencia, sino porque estadísticamente, es un mes en donde se registraron más fallecimientos por depresión.

Así, es como se llegó a elegir el 13 de enero como el Día Mundial de la lucha contra la Depresión.

¿Cómo detectar la depresión?

Aunque muchas veces no hay señales de alerta visibles, sí hay cierto tipo de conductas o micro conductas que podrían conducir a una persona a la depresión. Asimismo, es importante mencionar que ésta no solamente es llorar o estar triste, es una enfermedad multifactorial que afecta la química del cerebro y se manifiesta de distintas formas.

Algunas de las señales que da la depresión por sí sola son:

Pérdida de interés en actividades que antes se solían disfrutar

Fatiga extrema por hacer cualquier cosa, incluso, pararse de la cama

Alteraciones del sueño y apetito, es decir, dormir mucho o muy poco, igualmente la comida

Dificultad para concentrarse, tomar desiciones sencillas o recordar cosas cotidianas

Enojo constante o falta de paciencia

Pensamientos de desesperanza

La depresión y sus cifras en México

De acuerdo con un estudio reciente de parte de la UNAM, mencionan que los datos oficiales revelan que alrededor de 3.6 millones de adultos la padecen y el 1% de ellos, son casos severos. Asimismo, durante los primeros siete meses del 2024 los casos aumentaron en un 16.3%.

En México se cuenta con varias líneas de ayuda, por ejemplo:

Línea de la Vida: 800 911 2000

Locatel: *0311 o 311

Línea de Atención Psicológica UNAM: 55 5025 0855

Línea Joven: 55 5658 1111

