Tiroides vs. Salud Mental: La hormona que define tu estado de ánimo

Recientes estudios han arrojado que la tiroides está relacionada con el padecimiento de ansiedad y depresión

Fernanda Garrido Arellano

Si has estado lidiando con ansiedad que no se va, ataques de pánico inexplicables, o una depresión que los antidepresivos no logran controlar del todo, es momento de que pongas atención a esta pequeña glándula en forma de mariposa en el centro de tu atención: la tiroides.

Martha Debayle estuvo con la Dra. Rocío Salas-Whalem, especialista en Medicina Interna, Endocrinología y Obesidad con especialidad en salud de la mujer a través de W Radio, para explicarnos por qué la tiroides es tan importante en nuestra vida y cómo se encarga de regular las emociones.

La doble cara de la disfunción tiroidea: Depresión vs. Ansiedad

La glándula de la tiroides es la directora de orquesta de tu metabolismo. Cuando está desajustada, no solo afecta tu peso o tu cabello, sino que tiene un impacto directo y dramático en tu cerebro y tu estado de ánimo. Y sí, es la razón por la que muchos pacientes recorren consultorios de psiquiatría sin encontrar la causa real de su malestar.

El problema de la tiroides se presenta en dos extremos, y cada uno tiene su propia sintomatología emocional:

  • Cuando la tiroides está lenta: El riesgo de depresión (Hipotiroidismo)

Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas (T4 y T3), todo tu sistema se ralentiza.

Síntomas Emocionales:

  • Depresión: Tristeza, desgano y una profunda apatía.
  • Aletargamiento y Fatiga Crónica: Esa sensación de no tener energía, no por pereza, sino por un fallo metabólico.
  • Niebla Mental: Dificultad para concentrarse, lentitud para pensar y fallos de memoria.

Si te sientes “aplastada” o “sin motivación”, tu cuerpo podría estar pidiendo un simple perfil tiroideo.

  • Cuando la tiroides está acelerada: El disparo de la ansiedad (Hipertiroidismo)

Si la glándula produce hormonas en exceso, estás viviendo con el acelerador a fondo

Síntomas Emocionales:

  • Ansiedad Generalizada: Nerviosismo constante, irritabilidad y una sensación de “prisa” o urgencia permanente.
  • Ataques de Pánico: Los síntomas físicos del hipertiroidismo (taquicardia, sudoración excesiva, temblores) se confunden fácilmente con una crisis de ansiedad.
  • Irritabilidad y Enojo: Eres reactiva a todo y tienes una baja tolerancia a la frustración.

El examen que NADIE te pide (y deberías exigir)

Si estás en tratamiento para la depresión o la ansiedad y sientes que la medicación no funciona o los síntomas no ceden, es crucial que pidas a tu médico un Perfil Tiroideo Completo.

Muchas veces, el problema de ánimo se resuelve con un ajuste hormonal a través de un simple medicamento, permitiendo que la terapia psicológica y, si es necesaria, la medicación psiquiátrica, funcionen correctamente.

