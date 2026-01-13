;

  • 14 ENE 2026, Actualizado 03:06

8 signos bendecidos con dinero y fortuna este miércoles 14 de enero, según el Horóscopo de Nana Calistar

Pagos, oportunidades y decisiones clave marcan el horóscopo de hoy para 8 signos bendecidos con abundancia.

Estos 8 signos atraerán dinero y abundancia hoy, según Nana Calistar. Getty Images

Estos 8 signos atraerán dinero y abundancia hoy, según Nana Calistar. Getty Images

Francisco Miranda

El horóscopo de Nana Calistar anticipa un miércoles clave para las finanzas y la estabilidad económica de varios signos del zodiaco. La energía astral de este 14 de enero favorece acuerdos, pagos pendientes, oportunidades inesperadas y decisiones que pueden mejorar la economía personal.

No se trata solo de suerte: algunos signos deberán actuar con inteligencia, cerrar ciclos y aprovechar señales claras del universo. Aquí te contamos quiénes tienen la balanza a favor y cómo pueden sacar mayor provecho.

Horóscopo Negro: El universo pondrá a prueba a estos signos zodiacales en el trabajo (del 12 al 18 de enero)

8 signos bendecidos con dinero

♈ Aries: dinero por esfuerzo acumulado

Aries comienza a ver resultados de trabajos pasados. Puede llegar un pago atrasado o una oportunidad laboral que mejora ingresos. Es momento de negociar con firmeza y no regalar tu talento.

♉ Tauro: estabilidad y buenas decisiones

Tauro recibe un empujón económico gracias a su constancia. Buen día para ahorrar, invertir con cautela o regularizar deudas. El dinero fluye cuando no te dejas llevar por impulsos.

♋ Cáncer: alivio financiero

Cáncer deja atrás una etapa de preocupación. Apoyos familiares, préstamos aprobados o ajustes salariales ayudan a recuperar la calma. Evita gastar por emoción.

♌ Leo: oportunidades inesperadas

Leo podría recibir una propuesta sorpresa. Un proyecto extra, comisión o negocio rápido puede mejorar tus ingresos. Confía, pero revisa bien los términos.

♍ Virgo: orden que atrae abundancia

Virgo ve recompensas por organizar sus finanzas. Buen día para presupuestos, pagos y planificación. El dinero llega cuando todo está en regla.

♐ Sagitario: golpe de suerte

Sagitario está entre los más favorecidos. Puede haber premios, ventas rápidas o noticias positivas relacionadas con dinero. Agradece y no despilfarres.

♑ Capricornio: crecimiento sostenido

Capricornio consolida avances económicos. No es un golpe inmediato, pero sí un paso firme hacia mayor estabilidad. Ideal para decisiones a largo plazo.

♓ Piscis: apoyo y oportunidades

Piscis recibe ayuda clave o una puerta que se abre. El consejo correcto llega en el momento justo. Confía en tu intuición.

Recomendación del día

La fortuna sonríe, pero solo a quienes se atreven a actuar con cabeza fría. Evita deudas innecesarias y apuesta por lo seguro.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad