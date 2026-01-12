IMSS alcanza cifra histórica de trasplantes durante 2025

Zoé Robledo indicó que el trasplante más frecuente fue el de riñón, con mil 467 procedimientos realizados

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó este lunes que durante el 2025 el organismo alcanzó una cifra histórica de trasplantes de órgano.

¿Cuántos trasplantes realizó el IMSS durante 2025?

A través de redes sociales, el director general del IMSS Zoé Robledo destacó que durante 2025 se llevaron a cabo tres mil 493 trasplantes, la cifra más alta en la historia del Instituto, superando incluso el récord establecido en 2018.

Zoé Robledo indicó que el trasplante más frecuente fue el de riñón, con mil 467 procedimientos realizados, mientras que los trasplantes de córnea registraron un crecimiento significativo al alcanzar un total de mil 406 procedimientos en el año.

En el #IMSS, cada trasplante es una nueva oportunidad de vida.



El Hospital General del #CMNLaRaza logró dos trasplantes de corazón y cerró 2025 con 17 procedimientos. 🫀



¿Qué otros procedimientos de alta especialidad se realizaron?

En el video refirió que se llevaron a cabo 617 trasplantes de corazón, hígado y células troncales hematopoyéticas, lo que refleja la capacidad del Instituto para realizar procedimientos de alta especialidad en beneficio de los derechohabientes.

En su mensaje, el titular del IMSS indicó que en cuanto a los trasplantes de pulmón se llevaron a cabo tres intervenciones, una en la Ciudad de México y dos en el estado de Nuevo León.

Explicó que estas intervenciones representaron nuevas oportunidades de vida para pacientes que recibieron órganos tanto de donantes vivos como de personas que decidieron donar después de la vida.

El director general del IMSS subrayó que estos resultados evidencian la importancia de fortalecer la cultura de donación de órganos en el país.

“Cada órgano donado representa una nueva oportunidad de vida. Vamos por más en 2026”. — Zoé Robledo

Por otra parte, el director general también adelantó que el Instituto se prepara para la inauguración del nuevo almacén de Vallejo, un espacio estratégico que facilitará el resguardo y la distribución de medicamentos, a fin de fortalecer la logística institucional.

