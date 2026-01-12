Aurora Boreal cubre el planeta: Un astronauta de la Estación Espacial logró captar este “hermoso” momento

Un impresionante video de una aurora boreal visto desde el espacio volvió a captar la atención mundial. La grabación fue realizada el 11 de enero desde la Estación Espacial Internacional y muestra cómo las luces aurorales se extienden sobre el planeta, visibles como un resplandor verde que cubre grandes regiones de la atmósfera.

El material fue compartido en redes sociales por el astronauta japonés Kimiya Yui, quien actualmente participa en una misión científica en la EEI. En su mensaje, describió la escena como “hermosa” y explicó que uno de los mayores valores del video fue imaginar la reacción de las personas al observar el fenómeno desde una perspectiva tan poco común.

¿Cuánto puede llegar a medir una aurora boreal?

A diferencia de las auroras vistas desde tierra, el video grabado desde la órbita permite observar la escala real del fenómeno, que no se limita a un punto del cielo, sino que forma una franja luminosa alrededor del planeta. Desde la EEI, situada a unos 400 kilómetros de altura, se aprecia cómo la aurora parece “abrazar” la Tierra.

Este tipo de imágenes solo pueden obtenerse cuando las condiciones solares y geomagnéticas son favorables, y cuando la trayectoria de la estación coincide con la zona de actividad auroral.

Las auroras pueden extenderse miles de kilómetros y, desde el espacio, revelan patrones invisibles desde la superficie terrestre.

Video desde el espacio muestra una aurora boreal cubriendo la Tierra. X-@Astro_Kimiya Ampliar

Por qué ocurren las auroras boreales

Las auroras se producen cuando partículas cargadas del Sol chocan con el campo magnético terrestre y entran en contacto con gases de la atmósfera, como el oxígeno y el nitrógeno. Este proceso libera energía en forma de luz, creando los característicos colores verdes, rojos y violetas.

Desde el espacio, este fenómeno también permite observar la función protectora del campo magnético, que desvía gran parte de la radiación solar peligrosa para la vida en la Tierra.