Aumentan a siete los casos de gusano barrenador en Estado de México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Estado de México confirmó un aumento a siete casos positivos de gusano barrenador, al 7 de enero de 2026.

¿En qué municipios se detectó el gusano barrenador en Edomex?

Estos casos se concentran en los municipios de Tlatlaya con 4 casos y Amatepec con 3 casos, ubicados en el sur de la entidad, una región clave para la ganadería local.

Las autoridades han activado un protocolo que incluye la contratación de personal especializado y la adquisición de medicamentos para tratar a los animales afectados, sin necesidad de sacrificarlos.

¿Cuál es el presupuesto para combatir la plaga en el Estado de México?

El Gobierno del Estado de México anunció la semana anterior una bolsa de 10 millones de pesos para financiar las acciones de contención y prevención de la plaga.

