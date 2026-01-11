Maltrato animal: Hombre le dispara a sus perros luego de que le ladraran

El maltrato animal son acciones que en CDMX son castigadas con prisión. Éste tipo de problemas no se limitan únicamente a los golpes o abandono físico, sino que también se manifiesta de manera silenciosa, y en este caso, el disparo hacia sus mascotas.

De acuerdo con las autoridades correspondientes, el hecho sucedió en la Magdalena Contreras y dejó un saldo de un hombre herido de bala, un detenido y dos perritos muertos. Te contamos todos los detalles sobre este delito.

Un hombre disparó contra sus perros y otro resultó herido

Por la tarde del sábado, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX atendieron un reporte en la alcaldía Miguel Hidalgo donde vecinos reportaron disparos. Rápidamente los elementos de seguridad atendieron el caso y al llegar, se encontraron con un sujeto que fue detenido por distintos delitos:

El hombre habría dejado muerto a otro en el asfalto

Se encontraron con un arma de fuego que portaba sin permiso alguno

Disparó contra dos animales y los dejó sin vida

Los paramédicos llegaron al lugar también para diagnosticar al fallecido de 21 años y a sus perros sin vida, igualmente. Asimismo, acordonaron la zona para que el presunto culpable no se escapara y nadie pasara por el lugar del incidente.

¿Qué fue lo que ocurrió en la Magdalena Contreras?

De acuerdo con agentes de la Fiscalía de la CDMX, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes luego de que el hombre y el otro sujeto tuvieron una diferencia en la vía pública por los perros del fallecido, quienes le ladraron al supuesto culpable que portaba un arma y al momento de defenderse, mató a los tres.

El detenido cuenta con 29 años de edad y será llevado a prisión. Es importante mencionar que el Código Penal de la capital establece que por maltrato animal se le pueden imponer de dos a cuatro años de prisión y por homicidio de 8 a 20 años de encarcelamiento.

Finalmente, pronto se verá qué sucede con el supuesto culpable que al parecer, pasará poco más de 20 años en prisión.

