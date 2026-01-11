;

  • 12 ENE 2026, Actualizado 05:06

Horóscopo de Nana Calistar: 5 signos que serán afortunados con dinero y abundancia este lunes 12 de enero

La energía astral impulsa acuerdos, ventas y recompensas económicas para cinco signos este 12 de enero.

Estos signos atraerán ingresos y oportunidades este 12 de enero, dice Nana Calistar. Getty Images

Francisco Miranda

Este lunes 12 de enero arranca con una energía especial para el dinero y las oportunidades. De acuerdo con el Horóscopo de Nana Calistar, cinco signos del zodiaco tendrán señales claras de abundancia, ingresos inesperados y avances económicos. No se trata solo de suerte: también de decisiones bien tomadas y de saber aprovechar el momento.

♈ Aries: ingresos que se destraban

Aries inicia la semana con pagos pendientes que por fin llegan o acuerdos que se cierran a su favor. Es un buen día para negociar, cobrar o retomar proyectos que parecían detenidos. El consejo: no gastes todo de inmediato; guarda una parte.

♉ Tauro: estabilidad y mejoras laborales

Para Tauro, el dinero llega de forma constante y segura. Puede tratarse de una mejora en el trabajo, horas extra o una oportunidad que promete estabilidad a mediano plazo. Es momento de pensar en inversiones prácticas y evitar gastos impulsivos.

♌ Leo: recompensa al esfuerzo

Leo recibe reconocimiento económico por lo que ha venido haciendo. Bonos, comisiones o una buena venta pueden marcar el día. La abundancia llega cuando confías en tu talento, pero cuidado con presumir de más: la discreción te protege.

♏ Escorpión: dinero inesperado

Escorpión podría sorprenderse con dinero que no tenía contemplado: un reembolso, un regalo o una ayuda económica. También es buen día para cerrar deudas o poner orden en tus finanzas. No ignores las señales: el orden atraerá más abundancia.

♒ Acuario: nuevas oportunidades

Para Acuario, el dinero no solo llega en efectivo, sino en oportunidades. Propuestas, contactos o ideas que pueden convertirse en ingresos reales si actúas rápido. Este lunes favorece iniciar proyectos y decir sí a lo nuevo.

Consejo astral del día

La abundancia fluye mejor cuando se combina intuición con acción. Este lunes 12 de enero es ideal para tomar decisiones financieras, organizar cuentas y abrirte a nuevas posibilidades sin miedo.

Si tu signo está en la lista, aprovecha el impulso. Y si no, recuerda: el movimiento del dinero empieza por la actitud.

