Golden Globes 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y a qué hora son? Horarios México

La premiación reúne a las estrellas del cine y la TV. Getty Images

Los Golden Globes 2026 marcan, como cada año, el inicio formal de la temporada de premios en la industria del cine y la televisión. La ceremonia reúne a las producciones más destacadas del último año y suele anticipar tendencias rumbo a los Oscar, por lo que genera alta expectativa entre el público.

Para quienes viven en México, una de las principales dudas es a qué hora comienza la gala y dónde puede verse en vivo, tanto la premiación como la alfombra roja.

¿A qué hora son los Golden Globes 2026 en México?

De acuerdo con la agenda oficial del evento, la ceremonia se realizará en horario estelar de Estados Unidos.

En México, el evento principal comienza alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro), mientras que la cobertura de la alfombra roja inicia aproximadamente una hora antes, a partir de las 18:00 horas.

Estos horarios pueden variar ligeramente según la señal de transmisión, por lo que se recomienda conectarse con anticipación para no perder los momentos clave de llegada de los nominados.

¿Dónde ver EN VIVO los Golden Globes 2026?

La transmisión oficial de los Golden Globes 2026 estará disponible en televisión de paga y plataformas de streaming, dependiendo del país.

En México, la gala suele poder verse:

En canales internacionales de entretenimiento con derechos de transmisión

A través de plataformas de streaming que retransmiten el evento en tiempo real

En redes sociales oficiales, donde se comparten clips, discursos y ganadores en tiempo real

Es recomendable revisar la programación local de tu proveedor de TV o streaming el mismo día del evento para confirmar la señal disponible.

¿Qué esperar de la ceremonia?

Además de la entrega de premios, los Golden Globes destacan por su formato más relajado, discursos espontáneos y momentos virales. La gala suele ofrecer adelantos de las producciones favoritas del año y marcar el tono de la conversación rumbo a las siguientes premiaciones.

Para los fanáticos del cine y las series, ver los Golden Globes en vivo es una oportunidad para seguir de cerca quiénes parten como favoritos en la carrera por los grandes premios de la temporada.