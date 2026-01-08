;

Mercado de Sonora: mitos, rituales y leyendas que inquietan a visitantes

Historias populares han convertido al lugar en un símbolo del misticismo urbano.

Historias perturbadoras que rodean al Mercado de Sonora en CDMX. Getty Images

Historias perturbadoras que rodean al Mercado de Sonora en CDMX. Getty Images

Francisco Miranda

El Mercado de Sonora, ubicado en el centro-oriente de la Ciudad de México, es uno de los mercados más conocidos del país. Para muchos es un sitio de comercio tradicional; para otros, un espacio rodeado de mitos, rituales y relatos perturbadores que han alimentado su fama durante décadas.

La “brujería” que se vende a la vista de todos

Una de las historias más comentadas gira en torno a los puestos de artículos esotéricos. Hierbas, veladoras, figuras y amuletos se ofrecen abiertamente para rituales de protección, amor o prosperidad. Aunque vendedores aseguran que se trata de tradiciones culturales, visitantes afirman sentir una atmósfera cargada y aseguran haber presenciado limpias o rituales improvisados dentro del mercado.

Rituales prohibidos y rumores oscuros

Otra leyenda recurrente habla de rituales clandestinos que supuestamente se realizan fuera del horario comercial. Con el paso de los años, se han difundido versiones sobre sacrificios animales o prácticas prohibidas.

  • Dato clave: no existe evidencia oficial que confirme estos hechos; autoridades y locatarios han negado reiteradamente estas versiones, atribuyéndolas al sensacionalismo y al desconocimiento de las tradiciones.

El pasillo donde “se siente algo extraño”

Clientes frecuentes mencionan un pasillo específico donde aseguran experimentar sensaciones extrañas, mareos o incomodidad. Algunos lo relacionan con la concentración de objetos rituales; otros lo explican por el ambiente cerrado y la multitud. Este relato, repetido de boca en boca, ha reforzado la idea de que el mercado “tiene energía”.

Entre mito y realidad

Más allá de las historias perturbadoras, el Mercado de Sonora es un espacio legal y regulado, dedicado a la venta de artículos tradicionales, piñatas, hierbas medicinales y productos culturales. Su reputación se ha construido tanto por la diversidad de creencias como por la fascinación urbana por lo desconocido.

Porque combina comercio popular, tradición ancestral y relatos que se amplifican en redes sociales. El Mercado de Sonora no es solo un lugar: es un símbolo del misticismo urbano de la CDMX

