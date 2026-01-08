Mercado de Sonora: mitos, rituales y leyendas que inquietan a visitantes

El Mercado de Sonora, ubicado en el centro-oriente de la Ciudad de México, es uno de los mercados más conocidos del país. Para muchos es un sitio de comercio tradicional; para otros, un espacio rodeado de mitos, rituales y relatos perturbadores que han alimentado su fama durante décadas.

La “brujería” que se vende a la vista de todos

Una de las historias más comentadas gira en torno a los puestos de artículos esotéricos. Hierbas, veladoras, figuras y amuletos se ofrecen abiertamente para rituales de protección, amor o prosperidad. Aunque vendedores aseguran que se trata de tradiciones culturales, visitantes afirman sentir una atmósfera cargada y aseguran haber presenciado limpias o rituales improvisados dentro del mercado.

Rituales prohibidos y rumores oscuros

Otra leyenda recurrente habla de rituales clandestinos que supuestamente se realizan fuera del horario comercial. Con el paso de los años, se han difundido versiones sobre sacrificios animales o prácticas prohibidas.

Dato clave: no existe evidencia oficial que confirme estos hechos; autoridades y locatarios han negado reiteradamente estas versiones, atribuyéndolas al sensacionalismo y al desconocimiento de las tradiciones.

El pasillo donde “se siente algo extraño”

Clientes frecuentes mencionan un pasillo específico donde aseguran experimentar sensaciones extrañas, mareos o incomodidad. Algunos lo relacionan con la concentración de objetos rituales; otros lo explican por el ambiente cerrado y la multitud. Este relato, repetido de boca en boca, ha reforzado la idea de que el mercado “tiene energía”.

Entre mito y realidad

Más allá de las historias perturbadoras, el Mercado de Sonora es un espacio legal y regulado, dedicado a la venta de artículos tradicionales, piñatas, hierbas medicinales y productos culturales. Su reputación se ha construido tanto por la diversidad de creencias como por la fascinación urbana por lo desconocido.

Porque combina comercio popular, tradición ancestral y relatos que se amplifican en redes sociales. El Mercado de Sonora no es solo un lugar: es un símbolo del misticismo urbano de la CDMX