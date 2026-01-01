¡CDMX inicia 2026 con beneficios fiscales! Descuentos en predial, agua y tenencia

Autos particulares en la CDMX podrán tener un descuento del 100% en la tenencia vehicular a partir de 2026.

A partir de este mes de enero, la Ciudad de México pone en marcha un paquete de descuentos fiscales CDMX diseñados para apoyar la economía familiar, y que busca favorecer una política fiscal responsable que considere la situación económica y social.

Para este 2026, el Gobierno de la CDMX ofrece cuotas fijas y descuentos significativos en el pago de predial y agua dirigidos específicamente a sectores vulnerables, entre los que se encuentran:

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos.

Madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y viudas.

Huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez.

Personas con discapacidad permanente y personas de 60 años.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos en predial y agua en CDMX?

En el caso del predial, desde el 1 de enero se aplica una cuota fija bimestral de 68 pesos para inmuebles de uso habitacional cuyo valor no exceda los dos millones 808 mil 466 pesos, y aquellas propiedades que superen este monto podrán acceder a un 30 por ciento de descuento.

Por otro lado, se aplicará una reducción del 50 por ciento en la cuota bimestral por concepto de derechos de suministro de agua a los propietarios que formen parte de los sectores vulnerables mencionados.

¿Cómo funciona el subsidio a la tenencia vehicular en 2026?

En cuanto a la tenencia vehicular, la Secretaría de Administración y Finanzas informa que se otorgará un subsidio del 100 por ciento a quienes realicen el pago correspondiente al refrendo, el cual se ha fijado en 760 pesos para este 2026.

Para acceder a este beneficio, el valor del automóvil no debe exceder los 638 mil pesos, mientras que para las motocicletas el límite es de 250 mil pesos, ambos montos con el IVA incluido.

Este apoyo es exclusivo para personas físicas y morales sin fines de lucro, siempre que no presenten adeudos de años anteriores y cuenten con su tarjeta de circulación vigente.

Autos particulares en la CDMX podrán tener un descuento del 100% en la tenencia vehicular a partir de 2026.

La vigencia para obtener estos apoyos finaliza el 31 de marzo de 2026.

Los ciudadanos interesados pueden realizar sus trámites en más de 8 mil 800 puntos de cobro, que incluyen bancos, tiendas de conveniencia, quioscos de la Tesorería y plataformas digitales como la aplicación “Tesorería CDMX” o el portal web oficial de la Secretaría de Finanzas.

Además, se mantiene la promoción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes para facilitar el pago de estos derechos.

