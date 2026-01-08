Activan contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

Se activa fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto, luego que se registró una concentración de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA) a las 16:00 de este jueves 8 de enero de 2026.

¿Qué autos no circulan el 9 de enero de 2026?

La CAMe detalló que con ello se activa el programa Hoy no Circula, por lo que 5:00 a las 22:00 horas no podrán circular:

Vehículos particulares con holograma 2 .

. Vehículos particulares con holograma 1 , con último dígito 2, 4, 6, 8, 9 y 0 .

, con . Vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 .

. Los autos que no porten holograma de verificación (vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras), les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

de verificación (vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras), les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula sea PAR.

a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula sea PAR. Vehículos de carga local o federal , dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. De las 10:00 a las 22:00 horas deberán dejar de circular los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3).

Autos exentos del Hoy No Circula este 9 de enero de 2026