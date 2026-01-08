Activan contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México
La CAMe registró altas concentraciones en la alcaldía Cuajimalpa. Estos son los autos que no circulan este 9 de enero de 2026.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Esto, luego que se registró una concentración de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA) a las 16:00 de este jueves 8 de enero de 2026.
¿Qué autos no circulan el 9 de enero de 2026?
La CAMe detalló que con ello se activa el programa Hoy no Circula, por lo que 5:00 a las 22:00 horas no podrán circular:
- Vehículos particulares con holograma 2.
- Vehículos particulares con holograma 1, con último dígito 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
- Vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
- Los autos que no porten holograma de verificación (vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras), les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
- El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula sea PAR.
- Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
- De las 10:00 a las 22:00 horas deberán dejar de circular los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3).
Autos exentos del Hoy No Circula este 9 de enero de 2026
- Vehículos eléctricos e híbridos o que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, (sin importar la entidad federativa donde estén matriculados), podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.
- Vehículos particulares destinados para atender una emergencia médica.
- Vehículos de servicios urbanos que prestan servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
- Las motocicletas están exentas de la Fase I.