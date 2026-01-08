;

  • 09 ENE 2026, Actualizado 00:22

Activan contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

La CAMe registró altas concentraciones en la alcaldía Cuajimalpa. Estos son los autos que no circulan este 9 de enero de 2026.

Se activa fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM

Se activa fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto, luego que se registró una concentración de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA) a las 16:00 de este jueves 8 de enero de 2026.

Cierra Periférico Norte

¿Qué autos no circulan el 9 de enero de 2026?

La CAMe detalló que con ello se activa el programa Hoy no Circula, por lo que 5:00 a las 22:00 horas no podrán circular:

  • Vehículos particulares con holograma 2.
  • Vehículos particulares con holograma 1, con último dígito 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
  • Vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
  • Los autos que no porten holograma de verificación (vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras), les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
  • El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques  estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula sea PAR.
  • Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del  EDOMEX.
  • De las 10:00 a las 22:00 horas deberán dejar de circular los taxis con holograma de verificación  “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos  1), 2), y 3).

Autos exentos del Hoy No Circula este 9 de enero de 2026

  • Vehículos eléctricos e híbridos o que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
  • Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, (sin importar la entidad federativa donde estén matriculados), podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.
  • Vehículos particulares destinados para atender una emergencia médica.
  • Vehículos de servicios urbanos que prestan servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
  • Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
  • Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
  • Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
  • Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
  • Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
  • Las motocicletas están exentas de la Fase I.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad