Padre Filiberto Velázquez denuncia amenazas de “Los Ardillos” y violencia en Guerrero

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar el padre Filiberto Velázquez, exdirector del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello quien tuvo que dejar Guerrero, tras recibir amenazas directas del crimen organizado informó que “Los Ardillos”, grupo en disputa con el Cártel de la Sierra por Chilpancingo lo ven como alguien que está en contra de sus intereses y señaló que el grado de violencia que ejercen no tiene “una pizca de compasión”.

¿Por qué el padre Filiberto Velázquez dejó Guerrero?

“En agosto yo tuve información de que tuve yo un intento de hacerme daño, no pudieron por la protección que tengo ya desde el 2023, y después me dijeron que seguían intentando hacerme daño y pues empezamos a tomar precauciones, pero cuando fue asesinado el padre Bertoldo en octubre del año pasado se prendieron los focos rojos, las alarmas, se preocupó mi diócesis, el episcopado y se me pidió que dejara por un tiempo este trabajo, que me alejara del territorio y de este trabajo por mi propia seguridad”. — Padre Filiberto Velázquez

Velázquez mencionó que cuando se atacan sacerdotes se agrede a toda una comunidad, el impacto es muy fuerte y más en un estado que es mayormente católico porque el mensaje que transmiten es que ellos ganan al final y es desalentador; además puntualizó en que se debe seguir luchando para cambiar la realidad, aunque esta generación perdió.

¿Qué dijo sobre la defensa de derechos humanos y la seguridad?

“Yo creo que uno aprende a vivir en esta circunstancia, ahora sí que la consecuencia última de dedicarse a defender los <b>derechos humanos</b> en México y más siendo sacerdote, es parte de lo que se tiene que vivir, lamentablemente, no debería de ser… pareciera que estamos encarcelados, aunque estemos libres, porque pues no podemos movernos libremente a donde uno quisiera desplazarse para hacer su labor pastoral o de defensa de derechos humanos”. — Padre Filiberto Velázquez

Sobre la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el problema es demasiado grande y se necesita más dedicación en cada estado del país porque pareciera que cuando un lugar ya está controlado sale otro problema como en Sinaloa, Guerrero y Michoacán, “aunque se tengan las mejores intenciones de solucionarlo”.

