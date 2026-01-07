Los 5 peores incendios en discotecas del mundo iniciadas por el uso de pirotecnia

El incendio de año nuevo en Le Constellation de Suiza, habría iniciado por el uso de bengalas o pirotecnia. Veinte de los 40 fallecidos eran menores de edad. / Harold Cunningham

Suiza llora a las 40 personas muertas y 115 heridos por el incendio en el bar La Constellation de Crans - Montana durante el festejo de Año Nuevo, por el que se activaron cinco días de luto nacional.

El posible origen de este incendio es el uso de bengalas o fuegos artificiales sobre botellas de champán, admitieron las autoridades suizas mientras trabajan en la identificación de víctimas y en la atención de los 80 personas gravemente heridas.

Bengalas encendidas y las posibles primeras llamas del incendio pueden observarse en nuevas imágenes de la tragedia en el bar Le Constellation de Suiza durante el festejo de Año Nuevo 2026. Ampliar

Lamentablemente, no es la primera ocasión donde noches de fiesta se convirtieron en tragedia por el uso de pirotecnia. Te presentamos los cinco peores casos:

Pulse

En Macedonia del Norte, 65 personas murieron y 150 más resultaron heridas el 16 de marzo de 2025 durante el incendio de la discoteca Pulse, desatado por el uso de pirotecnia que consumió las vigas del techo del lugar.

Las autoridades detectaron que la discoteca funcionaba con un permiso falso.

Padres de víctimas del incendio de la discoteca Pulse de Macedonia del Norte, marcharon para exigir justicia / Anadolu Ampliar

Club Colectiv

Un fuego pirotécnico inició el fuego en el Club Colectiv de Bucarest, Rumania, el 30 de octubre de 2015. Las chispas alcanzaron el material de protección de una estructura de soporte, de donde partieron las llamas que causaron un saldo de 65 muertos y más de 100 heridos.

Las investigaciones revelaron que una empresa externa instaló un recubrimiento inflamable aunque cobró por uno a prueba de fuego, además que estaban mal instalados el equipo de ventilación y el cableado del lugar.

Kiss

El 27 de enero de 2013, el grupo musical Gurizada Fandangueira lanzó una bengala al interior de la discoteca Kiss ubicada en Santa María, en el estado de Río Grande, Brasil. Las llamas alcanzaron material inflamable del techo, causando la muerte de 242 personas y lesiones a 680 más.

La mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 20 años. Los miembros del grupo usaron la pirotecnia a sabiendas que era para exteriores, solo porque “era más barata”.

El incendio de la discoteca Kiss de Brasil en 2013, originó una ley para endurecer la seguridad en estos recintos. / Edu Andrade Ampliar

Esta tragedia impulsó la aprobación de la “Ley Kiss”, que desde 2017 endureció las normas de seguridad, aforo y protocolos para prevenir incendios.

Lame Horse

El uso de fuegos artificiales también causó la tragedia en la discoteca “Lame Horse” ubicada en Perm, Rusia, donde la noche del 5 de diciembre de 2009 se reigstró un incendio que dejó 156 personas muertas debido a las llamas o que murieron aplastados durante una estampida para salir del lugar.

La investigación posterior dexcubrió que el lugar contaba con permisos irregulares y tenía materiales inflamables, por los que 12 personas enfrentaron a la justicia.

Cromagnon

La noche del 30 de diciembre de 2004, el bar República de Cromagnon de Buenos Aires, Argentina, sufrió un incendio previo al concierto del grupo de rock Callejeros, luego que una bengala lanzada desde el público encendió materiales inflamables en el techo que comenzaron a soltar gases tóxicos.

En la tragedia cobró 194 vidas y causó 1,400 heridos también fue clave que las puertas estaban cerradas para evitar el ingreso de más personas al evento, los extintores no servían, no existían luces de emergencia y había cuatro veces más personas al interior de las permitidas por la autoridad.

El incendio del Cromagnon en Argentina durante 2004 es una de las tragedias más graves causadas por pirotecnia en discotecas del mundo. / Ricardo Pristupluk Ampliar

The Station

El 20 de febrero de 2003, un espectáculo de pirotecnia al interior de un recinto sin tener los permisos desató un incendio en la discoteca The Station de West Warwick, en Rhode Island, Estados Unidos.

El saldo fue de 100 personas fallecidas y 200 heridos.