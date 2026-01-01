El momento exacto donde inició la tragedia de año nuevo en Suiza, según testigos| FOTO

Enmedio de la conmoción por la tragedia de Año Nuevo por el incendio en el bar Le Constellation en Suiza, surgen nuevas imágenes que mostrarían el momento exacto en que inició el incendio que dejó un saldo de 40 muertos y más de 100 heridos, en su mayoría de gravedad.

Las imágenes coinciden con el testimonio de sobrevivientes al dramático suceso en el resort de Crans-Montana, ubicado en Valais, quienes afirman que este fue el origen del fuego.

El incendio en el bar Le Constellation de Suiza ocurrió durante el festejo de Año Nuevo en en las primeras horas de 2026; decretaron cinco días de luto en el país por la tragedia.

Así inició el incendio del bar Le Constellation de Suiza

Aunque aún siguen las investigaciones oficiales, medios del país europeo difundieron imágenes del momento más álgido del festejo de año nuevo en el resort de los alpes suizos, donde un hombre entró al bar con una mesera en los hombros, que sostenía botellas de champagne con bengalas encendidas, que habrían iniciado el fuego.

Así inició la tragedia por el incendio en el bar Le Constellation de Suiza Año Nuevo 2026: con bengalas encendidas muy cerca del techo.

El bar contaba con un techo muy bajo que estaba recubierto con una espuma que se habría encendido con una chispa de los fuegos artificiales.

Bengalas encendidas y las posibles primeras llamas del incendio pueden observarse en nuevas imágenes de la tragedia en el bar Le Constellation de Suiza durante el festejo de Año Nuevo 2026.

La imagen coincide con lo dicho por varios testigos a televisoras europeas, quienes observaron a estas personas ingresar al salón antes de que iniciara la tragedia.

¿Cómo era el bar que se incendió en Suiza?

El bar Le Constellation estaba ubicado en un sótano con techos bajos, por lo que las chispas de la bengala que mencionan los testigos y se muestran en las imágenes habrían tocado el recubrimiento del techo que al parecer era de una espuma rápidamente inflamable.

Personas que conocían el sitio explicaron que solo contaba con una escalera estrecha que unía la planta baja con el sótano, lo que habría complicado que las víctimas, en su mayoría jóvenes, pudieran ponerse a salvo de la emergencia.

Solo habían unas escaleras en el bar Le Constellation de Suiza, que. habrían complicado la evacuación del lugar de la tragedia de Año Nuevo 2026

Cinco días de luto

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, señaló que el incendio del bar Le Constellation en Año Nuevo es una de las peores tragedias en toda la historia del país, por la que se decretaron cinco días de luto.

El mandatario también se comprometió a iniciar una investigación “para averiguar cómo pudo ocurrir esta tragedia. Se lo debemos a las víctimas, debemos descubrir las causas”.

Hasta el momento, la fiscal de Valais, Beatrice Pilloud, evitó hablar de las bengalas como el posible origen de la tragedia del bar y señaló que “Hay varias hipótesis, pero la principal es que toda la sala se incendió, lo que provocó una explosión”.

