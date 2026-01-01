Incendio en Suiza deja 40 muertos en festejo de Año Nuevo en Crans-Montana

El incendio en Suiza registrado en la estación de esquí de Crans-Montana dejó una decena de personas fallecidas y más de 100 lesionada

Crans-Montana fue el escenario de un incendio en Suiza que deja una decena de fallecidos y más de 100 lesionados durante el festejo de inicio de este 2026.

La estación de esquí, una de las más lujosas de Suiza, se localiza entre Matterhorn y Mont Blanc y se encuentra sitiada por las autoridades, quienes investigan las causas del siniestro que habría iniciado al interior de Le Constellarion, y que es catalogado como un incendio y no como un acto terrorista; sin embargo, de acuerdo con las autoridades locales, serán los peritajes los que determinen las causas reales de lo ocurrido en el exclusivo lugar.

¿Cómo se originó el incendio durante el festejo?

De acuerdo con reportes de testigos, el incendio se habría originado por bengalas en botellas de champán. Las bengalas habrían sido parte de un show de camareros durante el festejo de llegada del Año Nuevo 2026.

¿Cuál es el saldo preliminar del siniestro?

El sitio, con alrededor de 200 personas, fue rebasado en su seguridad, por lo que el pánico se apoderó de los presentes, dejando un saldo mortal de 40 personas, de acuerdo a los primeros reportes, una cifra que podría incrementar.

Cabe señalar que el martes pasado, argumentando la falta de lluvias, las autoridades de Crans-Montana prohibieron el uso de pirotecnia en las festividades, hecho que al parecer no fue acatado por el sitio en donde se generó el siniestro.

