Cuatro plantas de interior que ayudan a iluminar tu casa durante el invierno

Durante el invierno, la reducción de horas de luz natural puede hacer que los espacios interiores se perciban más oscuros y fríos. Una forma sencilla y efectiva de contrarrestar este efecto es incorporar plantas de interior con hojas claras y reflectantes, capaces de aportar sensación de amplitud y luminosidad sin requerir sol directo.

A continuación, te presentamos cuatro plantas ideales para interiores en temporada invernal, recomendadas por especialistas en jardinería y diseño de espacios.

1. Potos (Epipremnum aureum)

El potos es una de las plantas de interior más resistentes y versátiles. Sus hojas verdes con vetas claras ayudan a reflejar la luz disponible, haciendo que el espacio se vea más brillante.

Tolera poca luz natural

Requiere riego moderado

Ideal para repisas y macetas colgantes

El lugar ideal para el lirio de paz es una ventana orientada al este o un lugar a unos pocos pies de una ventana orientada al sur o al oeste. Getty Images / Adam Bartosik Ampliar

2. Lirio de la paz (Spathiphyllum)

Además de elegante, el lirio de la paz destaca por sus flores blancas, que aportan claridad visual incluso en habitaciones poco iluminadas.

Se adapta bien a interiores

Prefiere luz indirecta

Ayuda a mejorar la calidad del aire

3. Sansevieria o lengua de suegra

Esta planta es perfecta para invierno por su resistencia extrema y hojas verticales que aportan orden y claridad al espacio.

Sobrevive con poca luz

Requiere riego mínimo

Ideal para esquinas oscuras

La Calathea o calatea es una planta de interior tropical de hoja perenne, originaria de América Central y del Sur. Getty Images / Imam Tri Hidayat Ampliar

4. Calathea de hojas claras

Las variedades de calathea con tonos verdes suaves y plateados reflejan mejor la luz ambiental, creando una sensación más cálida.

Aporta textura y contraste

Prefiere humedad moderada

Perfecta para salas y recámaras

Un recurso natural para interiores más luminosos

Incorporar estas plantas no solo mejora la estética del hogar, sino que ayuda a compensar la falta de luz solar en invierno, generando espacios más acogedores y visualmente amplios. Colocarlas cerca de ventanas, espejos o paredes claras potenciará aún más su efecto luminoso.