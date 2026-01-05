Cuatro plantas de interior que ayudan a iluminar tu casa durante el invierno
Algunas especies reflejan la luz, aclaran los espacios y sobreviven mejor a la falta de sol en invierno.
Durante el invierno, la reducción de horas de luz natural puede hacer que los espacios interiores se perciban más oscuros y fríos. Una forma sencilla y efectiva de contrarrestar este efecto es incorporar plantas de interior con hojas claras y reflectantes, capaces de aportar sensación de amplitud y luminosidad sin requerir sol directo.
A continuación, te presentamos cuatro plantas ideales para interiores en temporada invernal, recomendadas por especialistas en jardinería y diseño de espacios.
1. Potos (Epipremnum aureum)
El potos es una de las plantas de interior más resistentes y versátiles. Sus hojas verdes con vetas claras ayudan a reflejar la luz disponible, haciendo que el espacio se vea más brillante.
- Tolera poca luz natural
- Requiere riego moderado
- Ideal para repisas y macetas colgantes
2. Lirio de la paz (Spathiphyllum)
Además de elegante, el lirio de la paz destaca por sus flores blancas, que aportan claridad visual incluso en habitaciones poco iluminadas.
- Se adapta bien a interiores
- Prefiere luz indirecta
- Ayuda a mejorar la calidad del aire
3. Sansevieria o lengua de suegra
Esta planta es perfecta para invierno por su resistencia extrema y hojas verticales que aportan orden y claridad al espacio.
- Sobrevive con poca luz
- Requiere riego mínimo
- Ideal para esquinas oscuras
4. Calathea de hojas claras
Las variedades de calathea con tonos verdes suaves y plateados reflejan mejor la luz ambiental, creando una sensación más cálida.
- Aporta textura y contraste
- Prefiere humedad moderada
- Perfecta para salas y recámaras
Un recurso natural para interiores más luminosos
Incorporar estas plantas no solo mejora la estética del hogar, sino que ayuda a compensar la falta de luz solar en invierno, generando espacios más acogedores y visualmente amplios. Colocarlas cerca de ventanas, espejos o paredes claras potenciará aún más su efecto luminoso.