Critic´s Choice Awards: los ganadores del inicio de la temporada de premios

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 no fue simplemente una entrega de premios; fue una declaración de intenciones de la industria. Celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, la gala sirvió para oficializar el liderazgo de propuestas autorales frente a los grandes blockbusters tradicionales. Con la Critics Choice Association (CCA) demostrando una puntería estadística casi perfecta en años recientes, los resultados del pasado domingo han dejado de ser meras especulaciones para convertirse en la ruta casi definitiva hacia la 98.ª edición de los Premios Óscar.

Ampliar

El Fenómeno Chalamet y la Maestría de Anderson

La victoria de Timothée Chalamet como Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme marca un antes y un después en su carrera. Chalamet ha dejado de ser la “promesa joven” para convertirse en el pilar sobre el cual Hollywood construye sus nuevas narrativas de prestigio. Su interpretación del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman fue elogiada por su capacidad de mezclar la excentricidad física con una vulnerabilidad emocional profunda, logrando lo que muchos consideran la actuación más completa de su filmografía.

Ampliar

Por otro lado, “Una batalla tras otra” (One Battle After Another) se consolidó como la “frontrunner” indiscutible. Al ganar Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado, Paul Thomas Anderson parece haber alcanzado el cenit de su carrera cinematográfica. La crítica destacó cómo la cinta logra equilibrar un diseño de producción monumental con un estudio de personajes íntimo, una fórmula que históricamente resuena con fuerza entre los académicos de Hollywood. La narrativa de Anderson como un “maestro ignorado” por el Óscar principal podría llegar a su fin este año.

Ampliar

“K-Pop Demon Hunters”: Animación con Sello Global

El triunfo de “K-Pop Demon Hunters” como Mejor Película Animada es un testimonio de la evolución del género. La cinta no solo cautivó por su vibrante paleta visual y su innovadora técnica de animación, sino por cómo integra la cultura pop coreana en un marco narrativo universal. Al imponerse sobre títulos de alto presupuesto como Zootopia 2 y proyectos de autor como Amélie et la métaphysique des tubes, la coproducción de Sony y Netflix demuestra que el público y la crítica están ávidos de historias que desafíen el canon estético occidental.

Ampliar

En el apartado musical, el premio a “Golden” como Mejor Canción subrayó el poder mediático de la banda sonora. El discurso de EJAE y el equipo creativo fue un recordatorio de que la música ya no es un accesorio en el cine animado, sino un motor narrativo que conecta con audiencias globales. La ovación recibida confirmó que la película ha trascendido la plataforma de streaming para convertirse en un fenómeno cultural.

El Legado de “Sinners” y el Poder de “Adolescence”

Aunque “Sinners” no logró el premio a Mejor Película, su dominio en las categorías técnicas y creativas sugiere una longevidad importante en la temporada. El reconocimiento al Mejor Guion Original para Ryan Coogler y a la Mejor Banda Sonora para Ludwig Göransson refuerza la idea de que la película es una obra maestra de la atmósfera y la tensión. Además, el premio al Mejor Actor Joven para Miles Caton fue uno de los momentos más aplaudidos, señalando la capacidad de la cinta para descubrir y potenciar nuevos talentos.

Ampliar

En la televisión, “Adolescence” de Netflix se convirtió en un gigante imparable. La miniserie británica, filmada en una serie de planos secuencia técnicos impresionantes, barrió con las categorías de actuación, otorgando a Stephen Graham un reconocimiento largamente esperado por la crítica estadounidense. La serie no solo dominó por su proeza técnica, sino por su crudo retrato de la justicia juvenil, estableciendo un estándar muy alto para los próximos premios Emmy.

Sorpresas que Sacuden el Tablero: Elordi y el “Efecto Frankenstein”

Quizás la mayor sorpresa de la noche fue la victoria de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto. En un campo tradicionalmente dominado por veteranos, la interpretación de Elordi en el Frankenstein de Guillermo del Toro fue valorada por su humanidad bajo capas de maquillaje prostético. Este premio no solo eleva el perfil de Elordi como actor de método, sino que también impulsó a la película en categorías de diseño, llevándose Mejor Diseño de Producción y Maquillaje, confirmando que el cine de género sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón de los críticos.

Ampliar

Lista oficial de ganadores

La lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026 es la siguiente:

Mejor Actor/Actriz Joven: Miles Caton por Sinners

Miles Caton por Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión: Erin Doherty por Adolescence

Erin Doherty por Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión: Owen Cooper por Adolescence

Owen Cooper por Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión: Stephen Graham por Adolescence

Stephen Graham por Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión: Sarah Snook por All Her Fault

Sarah Snook por Mejor Serie Animada: South Park

Mejor Fotografía: Adolpho Veloso por Train Dreams

Adolpho Veloso por Mejor Especial de Comedia: SNL 50: The Anniversary Special

Mejor Miniserie: Adolescense

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Janelle James por Abbott Elementary

Janelle James por Mejor Casting y Ensamble: Francine Maisler por Sinners

Francine Maisler por Mejor Programa de Entrevistas (Talk Show): Jimmy Kimmel Live!

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Ike Barinholtz

Ike Barinholtz Mejor Actor en una Serie de Comedia: Seth Rogen por The Studio

Seth Rogen por Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart por Hacks

Jean Smart por Mejor Película en Lengua Extranjera: The Secret Agent

Mejor Serie de Comedia: The Studio

Mejor Edición: Stephen Mirrione por F1

Stephen Mirrione por Mejor Maquillaje y Peinado: Frankenstein

Mejor Sonido: F1

Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fire and Ash

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi por Frankenstein

Jacob Elordi por Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan por Weapons

Amy Madigan por Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática: Katherine Lanasa por The Pitt

Katherine Lanasa por Mejor Diseño de Producción: Frankenstein

Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fire and Ash

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática: Tramell Tillman

Tramell Tillman Mejor Actor en una Serie Dramática: Noah Wyle por The Pitt

Noah Wyle por Mejor Actriz en una Serie Dramática: Rhea Seehorn por Pluribus

Rhea Seehorn por Mejor Serie Dramática: The Pitt

Mejor Canción: Golden por K-Pop Demon Hunters

por Mejor Película Animada: K-Pop Demon Hunters

Mejor Banda Sonora Original: Ludwig Göransson por Sinners

Ludwig Göransson por Mejor Diseño de Escenas de Riesgo (Stunts): Wade Eastwood por Mission Impossible – The Final Reckoning

Wade Eastwood por Mejor Película para Televisión: Bridget Jones: Mad About The Boy

Mejor Serie de Variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor Guion Original: Ryan Coogler por Sinners

Ryan Coogler por Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Paul Thomas Anderson por Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Paul Thomas Anderson por Mejor Actriz: Jessie Buckley por Hamnet

Jessie Buckley por Mejor Actor: Timothée Chalamet por Marty Supreme

Timothée Chalamet por Mejor Película: One Battle After Another

Un termómetro clave rumbo a los grandes premios

Con estos resultados, los Critics Choice Awards 2026 dejaron claro el panorama rumbo a los premios más importantes del cine y la televisión. Las producciones ganadoras llegan fortalecidas a la carrera por los Óscar y los Emmy, mientras que la crítica ya señaló a sus principales favoritas. La ceremonia funcionó como un punto de partida decisivo para medir inercias, consensos y posibles sorpresas. A partir de ahora, cada reconocimiento cobrará mayor peso en una temporada especialmente competitiva. El camino hacia el Óscar 2026 ha quedado oficialmente trazado.

Un dato que refuerza el peso de los Critics Choice Awards en la carrera al Óscar es que las últimas cuatro ganadoras del premio a Mejor Película han coincidido plenamente con las vencedoras del Óscar en la misma categoría, (Everything, Everywhere all at Once, Oppenheimer, y Anora) Esta racha reciente ha fortalecido la percepción de los Critics Choice como un indicador cada vez más certero del consenso final de la Academia.

Ampliar

Aunque históricamente no siempre han sido el predictor más fiable, esta coincidencia consecutiva ha elevado su relevancia estratégica dentro de la temporada. Para la industria, ganar aquí ya no es solo un reconocimiento crítico, sino una señal clara de viabilidad rumbo al Óscar. La estadística refuerza la idea de que ambos premios, aunque votados por cuerpos distintos, comienzan a alinearse en sensibilidad y criterios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo del Toro confirma el fallecimiento de su hermano, Federico del Toro