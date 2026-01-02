Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX
Cinco alcaldías serán las más afectadas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 3 de enero de 2026.
El pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas, afectará a las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
¿Cómo me protejo de las bajas temperaturas?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones ante este descenso de temperaturas.
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar
- Mantener una ventilación adecuada si usas calentadores y/o chimeneas