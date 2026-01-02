;

  • 03 ENE 2026, Actualizado 01:37

Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX

Cinco alcaldías serán las más afectadas

Las autoridades recomiendan usar al menos tres capas de ropa y consumir frutas ricas en vitamina C

Sandra Tapia Vásquez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 3 de enero de 2026.

El pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas, afectará a las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cómo me protejo de las bajas temperaturas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones ante este descenso de temperaturas.

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar
  • Mantener una ventilación adecuada si usas calentadores y/o chimeneas

