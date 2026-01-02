Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX

Las autoridades recomiendan usar al menos tres capas de ropa y consumir frutas ricas en vitamina C

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 3 de enero de 2026.

El pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas, afectará a las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cómo me protejo de las bajas temperaturas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones ante este descenso de temperaturas.