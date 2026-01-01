Programa ‘Hoy No Circula’ entra en vigor en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco

El programa limita la circulación de vehículos con holograma de verificación 1 y 2, de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas, con base en el último dígito de la placa

Con el objetivo de proteger la salud de las familias mexiquenses y mejorar la calidad del aire, el Gobierno del Estado de México, destaca los beneficios ambientales, de movilidad y salud pública del Hoy No Circula, cuya fase de aplicación inicia este 1 de enero en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

¿Qué beneficios ambientales genera el programa Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula genera beneficios inmediatos, como la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, entre ellas ozono (O₃), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos, así como la disminución de material particulado PM10 y PM2.5, principales responsables de enfermedades respiratorias.

Asimismo, contribuye a la mejora de las condiciones de movilidad al reducir el número de vehículos en circulación y fomentar el uso del transporte público, el auto compartido y los medios de transporte no motorizados, lo que se traduce en una mejor calidad del aire, además de reducir el consumo de combustibles fósiles.

En el mediano y largo plazo, este programa impulsa la renovación del parque vehicular, promueve el mantenimiento preventivo de las unidades, incentiva el uso de vehículos híbridos y eléctricos, y permite contar con un mayor número de días con concentraciones de contaminantes dentro de los límites establecidos por las normas ambientales, al disminuir las afectaciones a la salud, especialmente en personas vulnerables o con padecimientos respiratorios.

#Alerta para EDOMEX | Doble No Circula para el viernes 2 de enero solamente APLICA PARA: - Zona Metropolitana de Toluca - Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco NO CIRCULAN: - Terminaciones 9 y 0 - Holograma 1: terminaciones 1, 3, 4, 5, 7 y 9 #ContingenciaAmbiental pic.twitter.com/8L58EmRetb — OME🇲🇽⚠️ (@C4UAM) January 1, 2026

¿Cómo se aplica y qué sanciones contempla el programa?

El Programa Hoy No Circula se implementa a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal y los municipios, luego de un periodo de socialización y concientización iniciado en julio de 2025.

El programa limita la circulación de vehículos con holograma de verificación 1 y 2, de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas, con base en el último dígito de la placa y el color del engomado, en 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. Las personas conductoras pueden consultar los días de restricción en el sitio oficial: https://sma.edomex.gob.mx/hoynocircula.

Están exentos del programa los vehículos con holograma Doble Cero (00), Cero (0), Discapacidad (D), así como unidades de emergencia, servicios públicos, transporte escolar y vehículos con Constancia Tipo “E” Exento.

Conforme al Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Reglamento de Tránsito estatal se sancionará a quienes no cuenten con verificación vehicular vigente, circulen en días restringidos o emitan contaminantes visibles.

Las sanciones contemplan multas de 20 a 30 UMA y, en algunos casos, medidas administrativas como la remisión del vehículo al corralón o el retiro de placas, de acuerdo con la falta cometida y la normatividad vigente.

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a la ciudadanía a cumplir con el Programa Hoy No Circula y sumarse a las acciones para construir un Estado de México más limpio, saludable y sustentable.

