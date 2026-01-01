CAMe activa contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que este jueves 1 de enero de 2026 a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5, por lo que determinó activar la fase de contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.



Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.



¿Qué provocó el aumento de partículas PM2.5?

Según el reporte de la CAMe, el aumento en la concentración de partículas en el aire fue provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

La situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

¿En qué zonas se aplica la contingencia ambiental?

Por lo anterior y con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, así como los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

Lo anterior, a fin de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, la afectación a su salud y sobre todo, reducir la generación de contaminantes.

