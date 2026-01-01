Sin mexicanos afectados por incendio en bar de Crans-Montana

Sin connacionales afectados hasta el momento reportó la Secretaría de Relaciones tras un fuerte incendio Crans-Montana registrado en un frecuentado bar en la estación suiza de esquí de la localidad de Crans Montana que dejó en dicha nación un reporte de 40 personas fallecidas y 115 heridas.

El incendio en Suiza registrado en la estación de esquí de Crans-Montana dejó una decena de personas fallecidas y más de 100 lesionada Ampliar

¿Qué informó la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el incendio?

La cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente, manifestó ante ello sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por esta tragedia que ocurrió en Crans-Montana e indicó que la Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso.

A través de su cuenta d ela red social “X” indicó que en caso de requerir asistencia consular, se cuenta con el número de contacto de emergencias del @EmbaMexSui: +41 (0) 79 907 68 37

La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas.



¿Qué dicen las autoridades locales sobre las víctimas?

De acuerdo a la policía de la zona de Los Alpes, se sigue trabajando para identificar a las víctimas e informar a sus familias.

