  01 ENE 2026

Sin mexicanos afectados por incendio en bar de Crans-Montana

La SRE informó que no hay connacionales afectados tras el incendio Crans-Montana, que dejó 40 fallecidos y 115 personas heridas en Suiza.

Rocío Jardínez Hernández

Sin connacionales afectados hasta el momento reportó la Secretaría de Relaciones tras un fuerte incendio Crans-Montana registrado en un frecuentado bar en la estación suiza de esquí de la localidad de Crans Montana que dejó en dicha nación un reporte de 40 personas fallecidas y 115 heridas.

El incendio en Suiza registrado en la estación de esquí de Crans-Montana dejó una decena de personas fallecidas y más de 100 lesionada

¿Qué informó la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el incendio?

La cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente, manifestó ante ello sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por esta tragedia que ocurrió en Crans-Montana e indicó que la Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso.

A través de su cuenta d ela red social “X” indicó que en caso de requerir asistencia consular, se cuenta con el número de contacto de emergencias del @EmbaMexSui: +41 (0) 79 907 68 37

¿Qué dicen las autoridades locales sobre las víctimas?

De acuerdo a la policía de la zona de Los Alpes, se sigue trabajando para identificar a las víctimas e informar a sus familias.

