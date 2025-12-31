Queso Manchego: ¿vidrio o plástico, qué recipiente es mejor para que no se eche a perder? Según Profeco

Conservar correctamente el queso manchego en casa puede marcar la diferencia entre disfrutarlo fresco o tirarlo a la basura antes de tiempo. Aunque muchos consumidores lo guardan tal como viene del supermercado, la Profeco advierte que el tipo de recipiente influye directamente en su duración, sabor y textura.

El queso manchego, uno de los más consumidos en México, es sensible a la humedad, al aire y a los cambios de temperatura. Si se almacena de forma incorrecta, puede desarrollar moho, resecarse o absorber olores de otros alimentos dentro del refrigerador.

¿Vidrio o plástico? Esto recomienda Profeco

De acuerdo con estudios y recomendaciones del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, los recipientes de vidrio con tapa hermética son la mejor opción para conservar el queso manchego. El vidrio no es poroso, no absorbe olores y mantiene una temperatura más estable, lo que ayuda a conservar la frescura del producto por más tiempo.

En contraste, los recipientes de plástico pueden ser una solución temporal, pero no son ideales para almacenamiento prolongado, ya que suelen retener olores, mancharse con grasa y, en algunos casos, permitir el paso de aire, lo que acelera el deterioro del queso.

Es importante retirar de inmediato cualquier parte con moho superficial. Profeco Ampliar

Errores comunes al guardar queso manchego

Uno de los errores más frecuentes es envolver el queso únicamente en bolsas de plástico o dejarlo en el empaque original una vez abierto. Esto favorece la acumulación de humedad y la aparición de hongos. Otro error común es colocarlo cerca de alimentos con olores fuertes, como cebolla o pescado, ya que el queso absorbe aromas fácilmente.

Consejos prácticos para que dure más tiempo

La Profeco recomienda:

Guardar el queso en un recipiente de vidrio con tapa.

Mantenerlo en el cajón de verduras del refrigerador, donde la temperatura es más estable.

Evitar cortarlo con utensilios húmedos.

Retirar de inmediato cualquier parte con moho superficial.

¿Cuánto tiempo dura el queso bien conservado?

Si se almacena correctamente, el queso manchego puede durar entre dos y tres semanas después de abierto, sin perder sabor ni calidad. Una buena conservación no solo evita desperdicios, también protege tu salud y tu bolsillo.

Elegir el recipiente adecuado es un paso sencillo que puede hacer una gran diferencia en tu cocina.