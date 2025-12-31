Impuesto a videojuegos “sigue vivo”; PAN critica a Sheinbaum por no eliminarlo

Este miércoles la presidenta Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la aplicación de un estímulo del cien por ciento, es decir, no se elimina sino se otorga un subsidio del cien por ciento al impuesto videojuegos con contenido violento para este 2026.

El diputado federal del PAN Héctor Saúl Téllez, consideró esta subvención gubernamental como un simple paliativo, en lugar de haber enviado al Congreso una iniciativa de reforma para derogar dicho gravamen.

Dijo que la presidenta tiene un ego tan elevado que evitó exponer aún más su error al presentar una nueva iniciativa que contradijera su propuesta original.

⭕️Estimulo del 100% sobre impuesto a Videojuegos 2026⭕️



Paliativo administrativo.



Lo advertimos. La presidenta tiene un ego tan elevado que evitó exponer aún más su error al presentar una nueva iniciativa que contradijera su propuesta original.



Sin embargo, esto no exime de… pic.twitter.com/FjA64UsOwC — Héctor Saúl (@hector_saul1) December 31, 2025

¿Por qué el subsidio no elimina el impuesto a los videojuegos?

“La Presidenta tenía dos caminos: o mandarla iniciativa de ley para borrar del mapa fiscal este nuevo impuesto absurdo a los videojuegos o bien optar por el trámite administrativo. Este segundo fue por el que optó la Presidenta pero no es el más adecuado este decreto de estímulos del 100 por ciento sobre el impuesto a los videojuegos de contenido violento, no es más que un paliativo administrativo, que deja subsistente, existente, el impuesto que tendrá que cobrarse y obliga a los contribuyente a una serie de trámites administrativos para acceder al beneficio, al estímulo fiscal del cien por ciento”. —

El legislador panista aclaró que este subsidio no exime de la existencia y aplicación del nuevo impuesto en 2026, el cual además impone una serie de trámites burocráticos a los contribuyentes para la gestión del estímulo.

Sostuvo que el impuesto a los videojuegos sigue vivo, pues la medida más apropiada sería una iniciativa para eliminar este impuesto absurdo como lo hará en breve la bancada del PAN en la sesión del próximo miércoles en la Comisión Permanente.

Juan Jose Napuri Ampliar

¿Qué propone el PAN para eliminar el gravamen?

“Sigue vivo el impuesto, lo adecuado y lo más correcto es presentar la iniciativa, ya la tenemos lista en Acción Nacional, la presentaremos en los primeros minutos de la Comisión Permanente la próxima semana y esta iniciativa si va a contener la extinción total de este absurdo impuesto”.

El diputado Héctor Saúl Téllez exhortó a los diputados de Morena apoyar la iniciativa panista.

Síguenos en Google News y encuentra más información